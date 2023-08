Scandal în muzica populară. Replica tăioasă a Elenei Merișoreanu, după ce Angela Rusu a acuzat-o că n-are talent: „Dacă mă latră o cățea, eu nu întorc capul!”

Elena Merișoreanu a reacționat dur după ce Angela Rusu a spus despre ea că nu are talent. Dar Angela Rusu a avut față de Laura Lavric. Aceasta din urmă, însă, n-a dorit să dea nicio replică.

Acuzațiile Angelei Rusu

Cântăreața Angela Rusu a acuzat-o pe Laura Lavric, colega ei de breaslă, că este „perversă, rea și invidioasă”.

„E cea mai prefăcută pentru că vorbește de toți artiștii, nu doar de mine. Vorbește foarte urat, acum e cu tine la masă, ai plecat de la masă și te-a bârfit în secunda doi. Oamenii au multe fețe”, a spus ea în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Întrebată și cine sunt artistele care nu au talent, Angela Rusu a răspuns: „Elena Merișoreanu nu are talent. Al doilea nume e Saveta Bogdan”.

Reacția Elenei Merișoreanu la acuzațiile Angelei Rusu

Contactată de , Laura Lavric nu a dorit să comenteze: „Laura Lavric nu a vrut să facă comentarii pe acest subiect. „Nu mă interesează! Lăsați-mă în pace! Hai, pa!”.

În schimb, într-o reacție pentru , Elena Merișoreanu a susținut că are o carieră de 60 de ani în muzică și până acum nimeni nu i-a reproșat nimic: „Ce colegi am și eu?! Persoana la care faceți referire, nici măcar nu vreau să-i pronunț numele, căci nici nu știu dacă ne-am întâlnit de prea multe ori. Nu cred că are vreo calitate să facă vreo departajare între soliste! Eu 35 de ani am fost angajată la marele ansamblu Rapsodia Română. Am cântat cu cei mai mari dirijori și soliști de mare renume. Nu au avut nimic de reproșat la adresa mea. Nu cred că aș fi putut să stau atâția ani la un mare ansamblu fără talent, am fost iubită de public și de media. Și după 60 de ani pe scenă lumea mă iubește”.

„Persoana respectivă a vrut un pic de scandal, nici nu pot să mă pronunț și nici nu are rost să o bag în seamă. La noi există o vorbă din bătrâni: ”când te latră o cățea, nu întorci capul, doar când te latră un dulău. Până acum, nu m-a lătrat niciun dulău!”.

Să fie sănătoasă, să se bucure de costumele ei țigănești și de videoclipurile cu rochii decoltate! Noi am slujit cu sfințenie folclorul românesc. Ea nu trebuia să facă această departajare. Îmi trimit mesaje soliștii din țară să nu-mi bat capul cu această femeie! Ea, prin Ardeal, nu e pe nici măcar un afiș!”, a mai afirmat Elena Merișoreanu, pentru Click.