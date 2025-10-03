B1 Inregistrari!
Mara Bănică, după ce a fost criticată de Anda Adam și Serghei Mizil: „Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști"

Traian Avarvarei
03 oct. 2025, 23:54
Mara Bănică a reacționat după ce a fost criticată inclusiv de Serghei Mizil, colegul ei de echipă de la Asia Express. Sursa foto: Captură video - Asia Express / YouTube
Cuprins
  1. Cum a reacționat Mara Bănică la critici
  2. Ce a spus Anda Adam despre Mara Bănică
  3. Ce a spus Serghei Mizil despre Mara Bănică

Mara Bănică reacționează la criticile primite din partea colegilor ei de la Asia Express. Inclusiv Serghei Mizil, colegul ei de echipă, a acuzat-o că e cu două fețe și se comportă diferit atunci când nu e camera pe ea.

Cum a reacționat Mara Bănică la critici

Mara Bănică reacționează la criticile primite, printr-un Facebook Story în care spune: „Rugăciunea serii este «Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști, fără să fie nevoie să dau explicații»”.

Ea a reacționat astfel după ce a fost atacată dur de Anda Adam, concurentă și ea la Asia Express, apoi de Serghei Mizil.

De altfel, Mara Bănică oricum o acuzase la rândul ei pe Anda Adam că este fițoasă: „A fost, pentru mine, concurenta care m-a surprins neplăcut, din toate punctele de vedere. Știți că eu sunt un om direct și spun. Să știi că și ea este… și Anda Adam este o tipă care duce. În sfârșit… eu, personal, cunoscând-o de acasă, într-un anumit context, acolo se schimbă lucrurile și nu mă așteptam să fie, până la urmă, așa fițoasă”.

Ce a spus Anda Adam despre Mara Bănică

Anda Adam nu s-a lăsat nici ea mai prejos și a acuzat-o pe Mara Bănică nici mai mult nici mai puțin decât că e prost crescută.

„Și ultimul capitol, Mara Bănică care, cu atâta tupeu în fața mea, își permite să-mi jignească soțul. Grav de tot, într-un mod inacceptabil. Cred că oricare soție, dacă ar fi fost în locul meu, îi zbura o dreaptă sau o stângă, depinde pe ce parte se afla Mara. Dar o să vedeți toate astea la momentul respectiv.

Nu, că nu l-a jignit doar pe soțul meu, l-a jignit și pe Alejandro, l-a jignit și pe Emil. Este un maxim de tupeu această femeie, cum își poate permite să vorbească niște lucruri atât de urâte. Când ai tupeu și ești din ghetou, Ferentari…

În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall, care face această producție extrem de grea și m-am abținut maxim să nu reacționez cum aș fi reacționat în mod normal (…) N-ai bun simț, bună creștere, n-ai nimic. Ești fără limită”, a acuzat Anda Adam, pe InstaStory

Ce a spus Serghei Mizil despre Mara Bănică

Iar Serghei Mizil, care a fost chiar coleg de echipă cu Mara Bănică, a spus despre aceasta că e cu două fețe și nu e atât de deșteaptă pe cât se crede.

„Pe Bănică a caracterizat-o perfect Anda. Exact așa este și ce mă oftica… dacă ați putea să vedeți comportamentul ei în afara camerei, uitătura, în ce stare de nervi m-a adus și cum m-a adus. Să vedeți râca, intriga pe care le-a făcut cu absolut toată lumea. Și când apărea în fața camerei era o schimbare de 180 de grade. Turba, înjura, dar avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie. (…) Ea se crede foarte inteligentă. Nu e. (…)

A spus la toată lumea că ea m-a chemat acolo. Nu! Staff-ul m-a rugat 5 zile să nu o iau pe Mara Bănică. Încăpățânarea mea, imbecilitatea mea din cap și din creier au fost să zic: «Nu, o iau». Toți mi-au zis să nu o iau, din trustul ei. Când am venit, mi-au spus: «Ne pare rău că n-am insistat să nu o iei». Nu am vrut să spun până acum pentru că am zis că o închei, s-a terminat, am fost o echipă. (…)

Anda a caracterizat-o perfect, perversitate rău de tot. Să vezi când venea camera cum punea capul pe mine și zicea: «Vai, ești ca tata» și apoi zicea: «Schimbați-mi-l, dați-mi pe altul»”, a dezvăluit Serghei Mizil, pe canalul său de YouTube.

