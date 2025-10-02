Anda Adam a ieșit cu un atac extrem de dur la adresa Marei Bănică, pe care a acuzat-o că e prost crescută și nu are pic de bun simț. Anterior, Mara o acuzase pe Anda că e fițoasă. Cele două pot văzute în cel mai recent sezon al emisiunii Asia Express. Anda Adam îl are partener pe soțul ei, Joseph, iar Mara Bănică face echipă cu Serghei Mizil.

De ce s-a supărat Anda Adam pe Mara Bănică

Anda Adam a acuzat-o pe Mara Bănică de faptul că i-a jignit soțul, dar și pe Emil Rengle și pe partenerul acestuia, Alejandro, și ei concurenți la Asia Express. Cântăreața a spus despre Mara că nu are bun simț și că i-ar fi aplicat o corecție fizică, dar nu a făcut-o din respect pentru producătorii emisiunii.

„Și ultimul capitol, Mara Bănică care, cu atâta tupeu în fața mea, își permite să-mi jignească soțul. Grav de tot, într-un mod inacceptabil. Cred că oricare soție, dacă ar fi fost în locul meu, îi zbura o dreaptă sau o stângă, depinde pe ce parte se afla Mara. Dar o să vedeți toate astea la momentul respectiv.

Nu, că nu l-a jignit doar pe soțul meu, l-a jignit și pe Alejandro, l-a jignit și pe Emil. Este un maxim de tupeu această femeie, cum își poate permite să vorbească niște lucruri atât de urâte. Când ai tupeu și ești din ghetou, Ferentari…

În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall, care face această producție extrem de grea și m-am abținut maxim să nu reacționez cum aș fi reacționat în mod normal (…) N-ai bun simț, bună creștere, n-ai nimic. Ești fără limită”, a acuzat Anda Adam, pe InstaStory, potrivit .

Ce a spus Mara Bănică despre Anda Adam

Anterior, Mara Bănică a mărturisit că Anda Adam în timpul filmărilor pentru Asia Expres, deoarece a fost foarte fițoasă și mereu se plângea de condițiile din timpul traseului, de parcă nu toate echipele treceau prin aceleași greutăți.

„La un moment dat, cred că n-am plăcut-o pe Anda Adam, pentru că nu am înțeles de ce ai sta la un careu. Acum, să mă scuzați, s-a întâmplat asta, a fost pe post, dar evident că nu puteai da tot… adică dura cam două ore să ne explice cum a dormit. Toți dormeam prost, de ce ar trebui să stăm în picioare, în ploaie, să te auzim pe tine? Mă rog…

A fost, pentru mine, concurenta care m-a surprins neplăcut, din toate punctele de vedere. Știți că eu sunt un om direct și spun. Să știi că și ea este… și Anda Adam este o tipă care duce. În sfârșit… eu, personal, cunoscând-o de acasă, într-un anumit context, acolo se schimbă lucrurile și nu mă așteptam să fie, până la urmă, ”, a susținut Mara Bănică, la Observator.

Ce replică i-a mai dat Anda Adam Marei Bănică

Cântăreața în online la aceste acuzații: „ești cel mai varză om pe care l-am cunoscut vreodată. Calitate zero, super fake și îți iei fața ta de ziaristă doar când camerele sunt pe Rec. În rest ești mielușel. Eu măcar îți pun în față ce am de spus. Ce zici de asta? Trebuie să iei adevărul despre tine”.

„În ce hal poate să îi jignească femeia asta, nu vă imaginați. Deci eu am asistat la câteva faze de îmi venea să intru într-un pământ. Adică nu ai cum să vorbești în halul ăla cu un om care nu are nicio vină, e pus acolo ca să ți arate ce ai de făcut”, a mai susținut Anda Adam despre Mara Bănică.