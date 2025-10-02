B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”

Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”

Traian Avarvarei
02 oct. 2025, 16:28
Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”
Anda Adam a criticat-o dur pe Mara Bănică: „N-ai bun simț, bună creștere, n-ai nimic”. Sursa foto: Captură video - Antena Stars / YouTube
Cuprins
  1. De ce s-a supărat Anda Adam pe Mara Bănică
  2. Ce a spus Mara Bănică despre Anda Adam
  3. Ce replică i-a mai dat Anda Adam Marei Bănică

Anda Adam a ieșit cu un atac extrem de dur la adresa Marei Bănică, pe care a acuzat-o că e prost crescută și nu are pic de bun simț. Anterior, Mara o acuzase pe Anda că e fițoasă. Cele două pot văzute în cel mai recent sezon al emisiunii Asia Express. Anda Adam îl are partener pe soțul ei, Joseph, iar Mara Bănică face echipă cu Serghei Mizil.

De ce s-a supărat Anda Adam pe Mara Bănică

Anda Adam a acuzat-o pe Mara Bănică de faptul că i-a jignit soțul, dar și pe Emil Rengle și pe partenerul acestuia, Alejandro, și ei concurenți la Asia Express. Cântăreața a spus despre Mara că nu are bun simț și că i-ar fi aplicat o corecție fizică, dar nu a făcut-o din respect pentru producătorii emisiunii.

„Și ultimul capitol, Mara Bănică care, cu atâta tupeu în fața mea, își permite să-mi jignească soțul. Grav de tot, într-un mod inacceptabil. Cred că oricare soție, dacă ar fi fost în locul meu, îi zbura o dreaptă sau o stângă, depinde pe ce parte se afla Mara. Dar o să vedeți toate astea la momentul respectiv.

Nu, că nu l-a jignit doar pe soțul meu, l-a jignit și pe Alejandro, l-a jignit și pe Emil. Este un maxim de tupeu această femeie, cum își poate permite să vorbească niște lucruri atât de urâte. Când ai tupeu și ești din ghetou, Ferentari…

În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall, care face această producție extrem de grea și m-am abținut maxim să nu reacționez cum aș fi reacționat în mod normal (…) N-ai bun simț, bună creștere, n-ai nimic. Ești fără limită”, a acuzat Anda Adam, pe InstaStory, potrivit VIVA!.

Ce a spus Mara Bănică despre Anda Adam

Anterior, Mara Bănică a mărturisit că Anda Adam a surprins-o neplăcut în timpul filmărilor pentru Asia Expres, deoarece a fost foarte fițoasă și mereu se plângea de condițiile din timpul traseului, de parcă nu toate echipele treceau prin aceleași greutăți.

„La un moment dat, cred că n-am plăcut-o pe Anda Adam, pentru că nu am înțeles de ce ai sta la un careu. Acum, să mă scuzați, s-a întâmplat asta, a fost pe post, dar evident că nu puteai da tot… adică dura cam două ore să ne explice cum a dormit. Toți dormeam prost, de ce ar trebui să stăm în picioare, în ploaie, să te auzim pe tine? Mă rog…

A fost, pentru mine, concurenta care m-a surprins neplăcut, din toate punctele de vedere. Știți că eu sunt un om direct și spun. Să știi că și ea este… și Anda Adam este o tipă care duce. În sfârșit… eu, personal, cunoscând-o de acasă, într-un anumit context, acolo se schimbă lucrurile și nu mă așteptam să fie, până la urmă, așa fițoasă”, a susținut Mara Bănică, la Observator.

Ce replică i-a mai dat Anda Adam Marei Bănică

Cântăreața a reacționat în online la aceste acuzații: „ești cel mai varză om pe care l-am cunoscut vreodată. Calitate zero, super fake și îți iei fața ta de ziaristă doar când camerele sunt pe Rec. În rest ești mielușel. Eu măcar îți pun în față ce am de spus. Ce zici de asta? Trebuie să iei adevărul despre tine”.

„În ce hal poate să îi jignească femeia asta, nu vă imaginați. Deci eu am asistat la câteva faze de îmi venea să intru într-un pământ. Adică nu ai cum să vorbești în halul ăla cu un om care nu are nicio vină, e pus acolo ca să ți arate ce ai de făcut”, a mai susținut Anda Adam despre Mara Bănică.

Tags:
Citește și...
Dan Bittman și-a donat averea. Bunurile nu au ajuns pe numele copiilor. Surpriză! Cui i-a lăsat tot
Monden
Dan Bittman și-a donat averea. Bunurile nu au ajuns pe numele copiilor. Surpriză! Cui i-a lăsat tot
Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
Monden
Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie
Monden
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie
Aperitivele tradiționale, prietene sau inamice ale siluetei? Mihaela Bilic lămurește dilema
Monden
Aperitivele tradiționale, prietene sau inamice ale siluetei? Mihaela Bilic lămurește dilema
Gina Pistol a dat de belea! Prezentatoarea TV a rămas imobilizată, când se aștepta mai puțin. Ce s-a întâmplat
Monden
Gina Pistol a dat de belea! Prezentatoarea TV a rămas imobilizată, când se aștepta mai puțin. Ce s-a întâmplat
Bogdan Vlădău neagă faptul că Gina Chirilă se află la brațul altui bărbat: „Dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune”. Ce declarații a făcut vedeta
Monden
Bogdan Vlădău neagă faptul că Gina Chirilă se află la brațul altui bărbat: „Dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune”. Ce declarații a făcut vedeta
Marcel Pavel l-a pus la zid pe Dorian Popa la TV: „Umflat cu pompa ești dumneata” (VIDEO)
Monden
Marcel Pavel l-a pus la zid pe Dorian Popa la TV: „Umflat cu pompa ești dumneata” (VIDEO)
Dana Roba, mesaje cu subînțeles după despărțirea de iubitul infidel! Ce a postat fosta lui Guță
Monden
Dana Roba, mesaje cu subînțeles după despărțirea de iubitul infidel! Ce a postat fosta lui Guță
Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro
Monden
Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro
Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
Monden
Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
Ultima oră
17:26 - Iarna a sosit mai devreme în România. Cum trebuie să fie pregătiți șoferii pentru zăpadă și frig
17:20 - Pentru ce ar trebui să folosim diferitele tipuri de uleiuri. Este sau nu potrivit cel de măsline pentru prăjit
16:22 - Dan Bittman și-a donat averea. Bunurile nu au ajuns pe numele copiilor. Surpriză! Cui i-a lăsat tot
16:15 - Apartamentul din Dubai al lui Traian Preoteasa, șeful CFR Călători, închiriat de Ministerul Muncii cu 30.000 de euro
16:01 - Eșecul lui Nicolae Ceaușescu. Datele despre colapsul economic al României erau pe masa dictatorului
15:57 - Rugăciunea de joi. Izvor de smerenie, iertare și speranță pentru suflet
15:53 - Ninsorile abundente schimbă planurile turiștilor la munte. Ce riscuri aduce vremea extremă pentru cei care urcă pe creste
15:34 - Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
15:16 - Fostul președinte Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova
15:13 - Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu