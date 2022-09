„Asta e ceea ce îmi doresc mai mult” – Radu Ștefan Bănică a vorbit despre sacrificiile pe care le face pentru carieră

Radu Ștefan Bănică, fiul lui Ștefan Bănică a oferit detalii despre cariera sa și sacrificiile pe care este nevoit să le facă pentru aceasta. Tânărul are planuri mari pentru viitorul său și este sigur pe succesul său.

Radu Ștefan Bănică și sacrificiile pe care le face pentru carieră

În exclusivitate pentru Antena Stars, Radu Ștefan Bănică a explicat că încă de când era copil a iubit tot ceea ce ține de artă. Tânărul își dorește să fie actor pe scenă, pe când business-ul este doar o pasiune.

„Mi-a plăcut de mic partea aceasta de fotografie, de modeling și consider că e tot din ramura artistică, până la urmă e o artă și asta, așa că îmi place! Profesia mea va rămâne și va fi de actor pe scenă, asta este ce îmi doresc cel mai mult, la fel și muzica, iar pentru mine business-ul este un hobie și le îmbin de fiecare dată când pot”, a spus artistul.

Dacă ar fi să aleagă un alt domeniu, decât cel al actoriei, Radu ar opta pentru medicină sau drept, din motiv că aceste două meserii îi caracterizează interesul de a lucra cu oamenii.

„Mie mereu mi-a plăcut și încă îmi place medicina. Aș fi dat la medicină și la drept, la fel. Îmi place tot ce implică oameni, nu m-aș vedea la birou, sincer”, a continuat el.

Ce includ planurile de viitor ale lui Radu Ștefan Bănică

Planurile de viitor ale lui Radu sunt bine stabilite. Programul este plin pentru lunile de toamnă și iarnă. Fiul lui Ștefan Bănică va merge la tot felul de spectacole și muzicaluri.

„Urmează în decembrie să am premieră la un muzical, apoi tot în toamnă un muzical. Primul va fi la Operetă, al doilea la Opera Națională și o piesă, un spectacol la Teatrul Național, așa că avem un an plin de spectacole. Am și licența și voi fi în sfârșit în circuit!”, a mai mărturisit fiul lui Ștefan Bănică.

Fiul lui Ștefan Bănică Jr. și-a deschis prima afacere, la doar 20 de ani

Fiul lui este foarte fericit, deoarece și-a deschis propria afacere. La doar 20 de ani, tânărul Radu Ștefan și-a împlinit unul dintre visuri.

„Sunt foarte fericit să vă spun că unul dintre visurile mele s-a împlinit anul acesta”, a scris Radu Ștefan Bănică pe pagina lui de Instagram.