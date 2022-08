Motivul pentru care Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică s-au căsătorit în Bulgaria: „Ce ne puteam dori mai mult?”

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică, planuri pentru al doilea copil?

Timp de trei ani, Lavinia Pîrva a renunțat la absolut orice pentru a își crește copilul. Artista a lăsat cariera pe locul doi și a pus pe primul loc familia. Aceasta a mărturisit că nu își mai dorește un al doilea copil, deoarece nu ar mai putea face față pe care le aduce creșterea unul alt bebeluș.

„Nu, că fi-miu face cât 10. Depinde mult și de copil. Copii sunt diferiți ca și temperament. Acum avem ajutor, dar până acum am vrut să fiu o mamă cu normă întreagă. Mă ajuta mama, dar acum avem ajutoare pentru că eu am început activitatea și am nevoie de lucrul ăsta’’, a spus aceasta în emisiunea Xtra Night Show.