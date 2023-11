Au dat tot din casă! Echipa de la America Express 2023 care se declară câștigătoare: „A fost greu, dar a fost interesant”

În sezonul șase al emisiunii „America Express”, Ionuț Rusu și George Tănase . Cei doi au devenit prieteni cu mulți ani în urmă, datorită pasiunii lor pentru actorie și comedie, astfel că au decis să trăiască împreună experiența vieții lor.

Ionuț Rusu și George Tănase se declară câștigători

Cum filmările au avut loc în vară, în momentul de față toate echipele sunt acasă, în România. Ionuț Rusu și George Tănase se numără printre cele 18 vedete care vor participa în noul sezon al emisiunii.

În cadrul celui mai recent interviu, cei doi au vorbit despre . Mai mul decât atât, ei au susținut că s-au întors acasă cu marele premiu și trofeul.

„Ne-am distrat şi ne-am enervat. Şi noi chiar am venit cu bani… am venit cu premiu. Da, e în exclusivitate, Ionuţ şi George au câştigat America Express. Deşi poate s-ar putea pe TV să se vadă altceva, dar noi am câştigat-o. În sufletele noastre suntem câştigători. Şi înainte să mergem am plecat câştigători. Atât, cu mentalitate de câştigători. A fost greu, dar a fost interesant să vezi o altă cultură, un alt continent, chiar a fost mişto”, au spus George Tănase și Ionuț Rusu, pentru .

Ionuț Rusu și George, despre cele mai grele momente

„Cred că cele mai grele momente au fost la autostop şi au fost mai multe din nefericire. Nu te-ai aştepta… Ce maşină nu ar lua două corpuri divine. Filmaţi tot ca să se înţeleagă… Aceşti Adonişi… Aparent… când se uitau la Ionuţ, se uitau la mine ziceau nu, pe voi nu.

Mergeau la Laura şi Sânziana. Deşi nu au nimic în plus… Da, nu ştiu de ce le-au ales pe ele. Dar acolo am avut cele mai grele momente şi cele mai tensionate”, au mai transmis cei doi comedianți, despre America Express.