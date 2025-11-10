B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce avere impresionantă are Nadia Comăneci la 64 de ani. Cât primește lunar de la statul român

Ce avere impresionantă are Nadia Comăneci la 64 de ani. Cât primește lunar de la statul român

B1.ro
10 nov. 2025, 16:41
Ce avere impresionantă are Nadia Comăneci la 64 de ani. Cât primește lunar de la statul român
Sursa Foto: Facebook - Nadia Comaneci
Cuprins
  1. Ce sumă primește lunar Nadia Comăneci de la statul român
  2. Cum arată viața Nadiei Comăneci în Statele Unite
  3. Cum a devenit Nadia Comăneci o legendă a gimnasticii mondiale

Deși s-a stabilit de mulți ani în Statele Unite ale Americii, Nadia Comăneci rămâne una dintre cele mai iubite și respectate sportive ale României. Fosta mare gimnastă continuă să fie recompensată pentru cariera sa extraordinară, care a adus glorie țării și a inspirat generații întregi.

Ce sumă primește lunar Nadia Comăneci de la statul român

Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Sport, Nadia Comăneci primește în 2025 o rentă viageră de 16.635 de lei pe lună. Chiar dacă trăiește peste Ocean, statul român continuă să îi recunoască meritele sportive prin această compensație.

Suma depășește veniturile altor nume mari din sportul românesc. De exemplu, Ion Țiriac, fost jucător de tenis și om de afaceri, primește lunar 12.000 de lei, iar Ilie Năstase are o pensie de 1.435 de lei, la care se adaugă 6.240 de lei indemnizație de merit. Chiar și adunate, acestea rămân sub valoarea rentei primite de Nadia Comăneci, scrie Adevărul.ro.

Cum arată viața Nadiei Comăneci în Statele Unite

Fosta campioană olimpică locuiește în Norma, lângă Oklahoma City, într-o casă evaluată la aproximativ 400.000 de dolari. Nadia și soțul ei, fostul gimnast Bart Conner, dețin și o vilă de vacanță în California, estimată la 2 milioane de dolari.

Cei doi au construit împreună un adevărat imperiu dedicat sportului. Dețin „Bart Conner Gymnastics Academy”, o academie unde se formează viitoarele talente ale gimnasticii, dar și „Perfect 10 Production Company”, o companie de producție media. În plus, Nadia are și investiții imobiliare în România, care i-ar aduce venituri suplimentare.

Averea totală a sportivei este estimată la circa 25 de milioane de dolari, potrivit publicațiilor internaționale.

Cum a devenit Nadia Comăneci o legendă a gimnasticii mondiale

Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976, când a obținut prima notă perfectă de 10 din istoria gimnasticii. Avea doar 14 ani, iar performanța sa a schimbat definitiv regulile sportului.

De-a lungul carierei, a cucerit cinci medalii de aur olimpice, la care se adaugă numeroase titluri mondiale și europene. Printre acestea se numără:

  • 1976: trei medalii de aur (individual compus, paralele, bârnă), un argint (echipa) și un bronz (sol)
  • 1980: două medalii de aur (bârnă, sol) și două de argint (individual compus, echipa)

La Campionatele Mondiale, a obținut medalii la aproape fiecare participare, inclusiv aur la bârnă (1978) și aur cu echipa (1979). La Europene, a dominat aproape toate probele, cu serii impresionante de victorii între 1975 și 1979.

Chiar și după încheierea carierei competiționale, Nadia Comăneci a rămas un simbol al excelenței. A promovat constant valorile sportului și a participat la numeroase campanii umanitare. De asemenea, este implicată în evenimente care sprijină tinerii sportivi și promovează gimnastica românească peste hotare.

Tags:
Citește și...
Trucul Mădălinei Ghenea pentru un ten de porțelan: „E atât de plăcut”
Monden
Trucul Mădălinei Ghenea pentru un ten de porțelan: „E atât de plăcut”
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au început deja pregătirile pentru Crăciun. Cum arată bradul decorat împreună cu Milan și gemenele
Monden
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au început deja pregătirile pentru Crăciun. Cum arată bradul decorat împreună cu Milan și gemenele
Mădălina Ghenea dezvăluie ritualul de frumusețe care îi asigură un ten perfect: „E atât de plăcut”
Monden
Mădălina Ghenea dezvăluie ritualul de frumusețe care îi asigură un ten perfect: „E atât de plăcut”
O prietenie care a trecut testul timpului! Ce au trăit Oana Roman și Mihai Mitoșeru în peste 40 de ani: „Ne știm de când aveam 7 ani”
Monden
O prietenie care a trecut testul timpului! Ce au trăit Oana Roman și Mihai Mitoșeru în peste 40 de ani: „Ne știm de când aveam 7 ani”
Andreea Esca, dezvăluire surprinzătoare. Defectul fizic pe care îl ascunde de peste două decenii de telespectatori 
Monden
Andreea Esca, dezvăluire surprinzătoare. Defectul fizic pe care îl ascunde de peste două decenii de telespectatori 
Se anunță un Revelion aglomerat pentru Mihai Trăistariu: „Am 10 spectacole”. Cât va încasa solistul la finalul serii
Monden
Se anunță un Revelion aglomerat pentru Mihai Trăistariu: „Am 10 spectacole”. Cât va încasa solistul la finalul serii
Andreea Esca a dezvăluit că are un defect fizic pe care l-a ascuns ani la rând de telespectatori. „Primul meu cameraman mi-a zis”
Monden
Andreea Esca a dezvăluit că are un defect fizic pe care l-a ascuns ani la rând de telespectatori. „Primul meu cameraman mi-a zis”
Irina Petrea avertizează că TikTok îi „tâmpește” pe oameni: „Își consumă ore importante din viață făcând nimic” (VIDEO)
Monden
Irina Petrea avertizează că TikTok îi „tâmpește” pe oameni: „Își consumă ore importante din viață făcând nimic” (VIDEO)
Daciana Sârbu, escapadă romantică de ziua iubitului. Cum au apărut cei doi pe contul de Instagram al femeii de afaceri
Monden
Daciana Sârbu, escapadă romantică de ziua iubitului. Cum au apărut cei doi pe contul de Instagram al femeii de afaceri
Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul departe de România. Cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți, în vacanță
Monden
Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul departe de România. Cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți, în vacanță
Ultima oră
17:55 - Cum pot primi pensionarii până la 700 de lei în plus, în luna decembrie. Află cine se încadrează
17:38 - Traian Băsescu comentează cazurile de șpagă pentru înalții demnitari: Suntem la limită! Pericolul văzut de fostul președinte (VIDEO)
17:29 - Cât au costat funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu și cine a suportat toate aceste cheltuieli
17:18 - CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală în domeniul infrastructurii portuare și investițiilor
17:03 - Trump: „Îmi plac românii!”… Și totuși Victor Ponta e nemulțumit. Cum interpretează vorbele președintelui SUA
16:51 - Dani Mocanu și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, găsiți de autorități. Primele imagini cu cei doi după ce au fost prinși. Unde se ascundeau (FOTO, VIDEO)
16:32 - Câți bani a făcut un profesor din România, în anul 2024, din meditații. Suma este cu adevărat uriașă
16:19 - Acuzații grave la adresa doctoruluI Cristian Andrei. Poliția Capitalei a deschis o anchetă
15:30 - Trucul Mădălinei Ghenea pentru un ten de porțelan: „E atât de plăcut”
15:25 - Austeritate pe piața imobiliară. Tot mai puțini români își permit un credit pentru achiziția unei locuințe