Deși s-a stabilit de mulți ani în Statele Unite ale Americii, Nadia Comăneci rămâne una dintre cele mai iubite și respectate sportive ale României. Fosta mare gimnastă continuă să fie recompensată pentru cariera sa extraordinară, care a adus glorie țării și a inspirat generații întregi.

Ce sumă primește lunar Nadia Comăneci de la statul român

Potrivit unui comunicat al Nadia Comăneci primește în 2025 o rentă viageră de 16.635 de lei pe lună. Chiar dacă trăiește peste Ocean, statul român continuă să îi recunoască meritele sportive prin această compensație.

Suma depășește veniturile altor nume mari din sportul românesc. De exemplu, Ion Țiriac, fost jucător de tenis și om de afaceri, primește lunar 12.000 de lei, iar Ilie Năstase are o pensie de 1.435 de lei, la care se adaugă 6.240 de lei indemnizație de merit. Chiar și adunate, acestea rămân sub valoarea rentei primite de Nadia Comăneci, scrie Adevărul.ro.

Cum arată viața Nadiei Comăneci în Statele Unite

Fosta campioană olimpică locuiește în Norma, lângă Oklahoma City, într-o casă evaluată la aproximativ 400.000 de dolari. Nadia și soțul ei, fostul gimnast Bart Conner, dețin și o vilă de vacanță în California, estimată la 2 milioane de dolari.

Cei doi au construit împreună un adevărat imperiu dedicat sportului. Dețin „Bart Conner Gymnastics Academy”, o academie unde se formează viitoarele talente ale gimnasticii, dar și „Perfect 10 Production Company”, o companie de producție media. În plus, Nadia are și investiții imobiliare în România, care i-ar aduce venituri suplimentare.

Averea totală a sportivei este estimată la circa 25 de milioane de dolari, potrivit publicațiilor internaționale.

Cum a devenit Nadia Comăneci o legendă a gimnasticii mondiale

Nadia Comăneci a scris istorie la , în 1976, când a obținut prima notă perfectă de 10 din istoria gimnasticii. Avea doar 14 ani, iar performanța sa a schimbat definitiv regulile sportului.

De-a lungul carierei, a cucerit cinci medalii de aur olimpice, la care se adaugă numeroase titluri mondiale și europene. Printre acestea se numără:

1976: trei medalii de aur (individual compus, paralele, bârnă), un argint (echipa) și un bronz (sol)

1980: două medalii de aur (bârnă, sol) și două de argint (individual compus, echipa)

La Campionatele Mondiale, a obținut medalii la aproape fiecare participare, inclusiv aur la bârnă (1978) și aur cu echipa (1979). La Europene, a dominat aproape toate probele, cu serii impresionante de victorii între 1975 și 1979.

Chiar și după încheierea carierei competiționale, a rămas un simbol al excelenței. A promovat constant valorile sportului și a participat la numeroase campanii umanitare. De asemenea, este implicată în evenimente care sprijină tinerii sportivi și promovează gimnastica românească peste hotare.