Babasha a devenit tată pentru prima dată. Ce nume a ales pentru fiul lui

Cântărețul a devenit pentru prima dată, pe data de 16 aprilie 2025. El a dezvăluit că lui lui este Cairo, conform .

„Te-am așteptat”

”Nu credeam vreodată că te-aș putea iubi atât de repede și atât de mult, Cairo. 16.042025 (Dumnezeu a ales să ni te trimită în săptămâna sfântă). Chiar dacă procesul nu a fost deloc unul ușor, pentru tine aș face ORICE! Te-am dorit și te-am așteptat, atât eu, cât și tatăl tău, mai mult ca orice altceva, și-ți promitem că poate nu vom fi părinții perfecți, dar fii sigur că vom încerca, în fiecare zi, pentru tot restul vieții noastre!”, a scris iubita lui Babasha, pe o rețea de socializare.

„Să nu uiți niciodată ce îți spune mama: TU ești cel mai puternic, cel mai curajos, cel mai frumos, cel mai deștept și nu va exista nimic pe care să nu-l poți face”, a adăugat aceasta.

Cum s-au cunoscut cei doi

Babasha și soția lui formează un cuplu de aproape un an, deși se cunosc de mai mult timp.

„A fost dragoste la a 18-a vedere. Pe Mălina o știu de foarte mult timp, e din Bacău și în prima mea piesă lansată, ea este protagonista. Este mai mare decât mine cu 2 ani și 11 luni. Când am lansat eu prima mea melodie, ceva foarte copilăresc, nici nu eram major, 16-17 ani, ea era deja la facultate în București. De atunci îmi plăcea de ea, ziceam că e o gagică șmecheră, dar nu mă bagă asta în seama, că-s puștan. Ne-am întâlnit la concert la Coldplay. Ea mă tot întreba: «Tu ce faci aici?». Și-i zic: «Uite, cant în seară asta». Și-mi zice: «da, bine, mah, hai spune-mi ce faci aici, îți place Coldplay?». Și i-a luat ceva până să înțeleagă sau să mă creadă că, într-adevăr, am să fac parte din acel concert”, a spus Babasha în urmă cu ceva timp.