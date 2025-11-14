B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Babs, detalii neștiute despre jaful din casa lui Dorian Popa: „Au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș”

Babs, detalii neștiute despre jaful din casa lui Dorian Popa: „Au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș”

Selen Osmanoglu
14 nov. 2025, 12:23
Babs, detalii neștiute despre jaful din casa lui Dorian Popa: „Au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș”
Sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. „A lăsat niște traume acea situație”
  3. Ce s-a întâmplat cu hoții
  4. O „mini-depresie”

Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, a povestit și retrăit momentul jafului din casa artistului. Aceasta spune că a fost o adevărată traumă care a împins-o spre o „mini-depresie”. Iată despre ce este vorba!

Ce s-a întâmplat

Pe vremea când erau împreună, Babs a fost victima unui jaf. Dorian Popa se afla în străinătate, iar fosta lui iubită rămăsese acasă singură.

„El era plecat în Germania și postat pe insta. Și au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș. Au așteptat să cobor în living și au cotrobăit tot etajul. Au luat bijuterii de ale mele și niște ceasuri”, a spus Babs, pentru Cancan.

„A lăsat niște traume acea situație”

„Paguba cea mare a fost însă trauma pe care mi-a lasat-o mie situatia respectivă. Ca să scap și să pot trece pestea asta, pentru că nu mai puteam dormi, deaorece aveam impresia că vine cineva spre mine de fiecare dată când închideam ochii, am stat ore întregi pe camerele de supraveghere din tot Domneștiul. Am corelat ore și imagini”, a mai povestit Babs.

„Și am reusit să le dau politiștilor toate datele necesare: ore, numărul de înmatriculare a mașinii, tot, tot! Am făcut pe detectivul pentru liniștea mea și cumva să ameliorez starea pe care o aveam! Eu chiar sunt o femeie puternică, nu îmi e frică să umblu noaptea. Sau să stau singură. Sunt foarte independentă, dar totuși a lăsat niște traume acea situație. E altceva să-ți intre în casă hoții când nu esti acasă și alta e când te afli în casă!”, a adăugat.

Ce s-a întâmplat cu hoții

„Știm foarte multe cazuri cu alt deznodământ și norocul meu a fost că i-am auzit după ce au plecat și nu am dat nas în nas cu ei. Putea să fie altfel situația!”, a spus Babs.

„Hoții au fost prinși. Își execută pedeapsa. Am fost la toate procesele tocmai ca să mă asigur că vor primi pedepsele pe care le merită. Pentru că în cazuri de acest gen, păgubiții aleg să nu se mai prezinte sau să plătească avocații. Iar hoții ajung cu pedepse minime sau chiar eliberați!”, a explicat ea.

O „mini-depresie”

„Din păcate, acesta este rezultatul postatului pe social media de prea multe detalii! Situația asta a lăsat traume. Și m-a împins cred într-o mini-depresie care și corelată cu tensiunile noastre din cuplu a dus după doi ani la despărțire!”, a mai spus fosta iubită a lui Dorian Popa.

„Cred că eu am avut nevoie de mai multă empatie. Și nu am primit-o! A fost o situație care m-a afectat tacit!”, a adăugat.

Tags:
Citește și...
O influenceriță a refuzat participarea la „Survivor”: „Limitele mele sunt pe lângă București”/„Poate sunt eu sclifosită!”
Monden
O influenceriță a refuzat participarea la „Survivor”: „Limitele mele sunt pe lângă București”/„Poate sunt eu sclifosită!”
Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
Monden
Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”
Monden
Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”
Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
Monden
Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
Monden
Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
Gina Pistol, după ce a slăbit: „Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp”. Cum se menține acum în formă
Monden
Gina Pistol, după ce a slăbit: „Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp”. Cum se menține acum în formă
Morgan Freeman, secretul unei cariere de durată în actorie: „Nu lăsa bătrânul să intre în tine”
Monden
Morgan Freeman, secretul unei cariere de durată în actorie: „Nu lăsa bătrânul să intre în tine”
Gabriela Prisacariu: „N-am energie să fac nimic”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă
Monden
Gabriela Prisacariu: „N-am energie să fac nimic”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă
Dan Alexa îi vede pe Hagi și Halep la „Asia Express”: „Eu cred că ar face față”
Monden
Dan Alexa îi vede pe Hagi și Halep la „Asia Express”: „Eu cred că ar face față”
Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii de la „Asia Express”! Cât valorează premiul cel mare și care au fost primele declarații după ce au ieșit învingători
Monden
Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii de la „Asia Express”! Cât valorează premiul cel mare și care au fost primele declarații după ce au ieșit învingători
Ultima oră
13:23 - Vești proaste pentru economie. BNR menține estimările pentru inflație la 9,3%
12:57 - O influenceriță a refuzat participarea la „Survivor”: „Limitele mele sunt pe lângă București”/„Poate sunt eu sclifosită!”
12:53 - Referendumul pentru București, blocat de Florin „altă întrebare” Iordache. Avertismentul lui Cătălin Drulă
12:43 - Mersul trenurilor Bucureşti Nord – Aeroportul Otopeni, modificat. CFR anunță lucrări la instalațiile feroviare
12:20 - O statuie pentru Messi pe Camp Nou. Președintele Barcelonei îl vrea pe argentinian înapoi
Catalin Drula
12:11 - Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor”
11:46 - UE accelerează eliminarea scutirii de taxe pentru coletele mici din China
11:42 - De ce l-a adus la Cotroceni Nicușor Dan pe Vlad Voiculescu. Ce se pregătește pentru penalul Voiculescu
11:28 - Suporter agresat de un agent de pază la un meci de handbal. Autoritățile au deschis dosar penal (VIDEO)
11:01 - Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri