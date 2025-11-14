Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, a povestit și retrăit momentul jafului din casa artistului. Aceasta spune că a fost o adevărată traumă care a împins-o spre o „mini-depresie”. Iată despre ce este vorba!

Ce s-a întâmplat

Pe vremea când erau împreună, Babs a fost victima unui jaf. Dorian Popa se afla în străinătate, iar fosta lui iubită rămăsese acasă singură.

„El era plecat în Germania și postat pe insta. Și au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș. Au așteptat să cobor în living și au cotrobăit tot etajul. Au luat bijuterii de ale mele și niște ceasuri”, a spus Babs, pentru Cancan.

„A lăsat niște traume acea situație”

„Paguba cea mare a fost însă trauma pe care mi-a lasat-o mie situatia respectivă. Ca să scap și să pot trece pestea asta, pentru că nu mai puteam dormi, deaorece aveam impresia că vine cineva spre mine de fiecare dată când închideam ochii, am stat ore întregi pe camerele de supraveghere din tot Domneștiul. Am corelat ore și imagini”, a mai povestit Babs.

„Și am reusit să le dau politiștilor toate datele necesare: ore, numărul de înmatriculare a mașinii, tot, tot! Am făcut pe detectivul pentru liniștea mea și cumva să ameliorez starea pe care o aveam! Eu chiar sunt o femeie puternică, nu îmi e frică să umblu noaptea. Sau să stau singură. Sunt foarte independentă, dar totuși a lăsat niște traume acea situație. E altceva să-ți intre în casă hoții când nu esti acasă și alta e când te afli în casă!”, a adăugat.

Ce s-a întâmplat cu hoții

„Știm foarte multe cazuri cu alt deznodământ și norocul meu a fost că i-am auzit după ce au plecat și nu am dat nas în nas cu ei. Putea să fie altfel situația!”, a spus Babs.

„Hoții au fost prinși. Își execută pedeapsa. Am fost la toate procesele tocmai ca să mă asigur că vor primi pedepsele pe care le merită. Pentru că în cazuri de acest gen, păgubiții aleg să nu se mai prezinte sau să plătească avocații. Iar hoții ajung cu pedepse minime sau chiar eliberați!”, a explicat ea.

O „mini-depresie”

„Din păcate, acesta este rezultatul postatului pe social media de prea multe detalii! Situația asta a lăsat traume. Și m-a împins cred într-o mini-depresie care și corelată cu tensiunile noastre din cuplu a dus după doi ani la despărțire!”, a mai spus fosta iubită a lui Dorian Popa.

„Cred că eu am avut nevoie de mai multă empatie. Și nu am primit-o! A fost o situație care m-a afectat tacit!”, a adăugat.