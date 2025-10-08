B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”

Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”

Selen Osmanoglu
08 oct. 2025, 12:03
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”
Sursa Foto: Instagram/ @babsatelier
Cuprins
  1. Reacția fostei iubite
  2. Babs, despre despărțirea de Dorian
  3. Prietenie după despărțire?

Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, a reacționat după ce acesta s-a căsătorit în Maldive, cu noua iubită, Andreea.

Reacția fostei iubite

Dorian Popa și Claudia Iosif (Babs) au fost împreună timp de 11 ani. Ei s-au despărțit în luna noiembrie 2023. Anunțul separării a fost făcut de Claudia Iosif, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Recent, Dorian Popa s-a afișat pe rețelele sociale cu noua iubită. El a arătat cum a cerut-o în căsătorie în Maldive.

Babs a fost contactată pentru un punct de vedere. Ea a răspuns: „Îi doresc casă de piatră. Dar nu mai este cazul să mă sunați pe mine pentru aceste lucruri. Au trecut doi ani de zile de când ne-am despărțit. Noi nu mai avem nicio treabă. Nu mai este ok să mă sunați. Mă simt prost și să răspund, și să apar în ziare alături de el după atâta timp”, a declarat ea, pentru Spynews.ro.

Babs, despre despărțirea de Dorian

Într-un interviu din trecut, Babs a fost întrebată dacă mai vede o împăcare între ea și Dorian.

„În momentul de față nu! Au fost momente în care consideram că merită să nu renunți, având în vedere că era o legătură foarte puternică și eu de fel nu renunț pentru că nu vreau să rămân cu regrete că nu am încercat! Dar a dovedit că nu merită efortul. Nu există răni!! Este doar dezamăgirea care în timp se transformă în indiferență. Energia care a fost în ultima perioadă și niște lucruri care mi s-au întâmplat despre care prefer să nu vorbesc. Eram nefericită în ultima perioadă! Acum am redevenit eu cea care eram!”, spunea aceasta, pentru Click.

Prietenie după despărțire?

Tot într-un interviu trecut, Dorian a vorbit despre prietenia după despărțire. El spunea că este posibilă.

„Eu cred că poate să existe prietenie. Poate nu e prietenia aia la cataramă, dar un soi de amiciție, bazată pe respect și pe anii ăia mulți care s-au consumat între două entități trebuie să existe. Ar fi penibil acum să vin să spun că lucrurile s-au terminat ca-n basme, nu s-au terminat ca în basme, dar asta nu înseamnă că după ce am realizat că s-au terminat nu putem să nu ne scuturăm un pic, să ne dăm două palme și să spunem dacă s-au terminat, de ce să continuăm?”, a argumentat Dorian Popa, cu ceva timp în urmă.

Tags:
