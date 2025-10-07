B1 Inregistrari!
(VIDEO) Dorian Popa a intrat în rând cu lumea. Bărbatul s-a căsătorit în Maldive, iar mama lui n-a fost prezentă la eveniment

Elena Boruz
07 oct. 2025, 11:53
(VIDEO) Dorian Popa a intrat în rând cu lumea. Bărbatul s-a căsătorit în Maldive, iar mama lui n-a fost prezentă la eveniment
Dorian Popa s-a căsătorit Sursă foto: Instagram/@eusuntdorian
Dorian Popa s-a căsătorit! Bărbatul, cunoscut de toată România, a făcut nunta pe tărâm exotic. Mai exact, acesta și partenera sa, Andreea, și-au legat destinele în Maldive, însă femeia nu a știut absolut nimic din ce avea să se întâmple.

Dorian și Andreea nu formează un cuplu de foarte mult timp, însă conexiunea dintre ei pare că este de-a dreptul una foarte p uternică. Astfel, bărbatul a decis ca, la scurt timp de când a cerut-o de soție pe aleasa inimii lui, să oficializeze fericitul eveniment.

Mama lui Dorian nu a fost prezentă. Ce a declarat „Mamișor”

Mama lui Dorian Popa nu a fost prezentă la nunta fiului său. „Mamișor”, așa cum este cunoscută de telespectatori, dar și de fanii lui vlogger-ului, a făcut declarații impresionante despre ineditul moment.

Deși nu a fost fizic prezentă, Luminița Popa a mărturisit că știa ce se va întâmpla. Mai mult, „Mamișor” a povestit că este foarte fericită pentru fiul și nora ei și a subliniat faptul că niciodată nu s-a amestecat în viața băiatului ei.

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței. Eu sunt o persoană născută în secolul trecut. Oricum, vremurile s-au schimbat. Nu uitați că Dorian e un bărbat de 37 de ani. Am mai fost întrebată treaba asta. Eu niciodată nu m-am băgat în viața lor. Fiecare face așa cum crede de cuviință, important e că eu sunt foarte fericită. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că petreceri avem timp să facem multe, de acum înainte”, a spus mama lui Dorian Popa pentru Spynews.

Luminița Popa: „Sunt persoana care întotdeauna este invitată”

Întrebată fiind dacă va exista sau nu o petrecere de nuntă, „ca la carte”, mama influencerului a declarat că nu știe, însă, dacă va fi cazul, cu siguranță va fi prezentă, ca de fiecare dată.

„Eu sunt persoana care întotdeauna este invitată. Nu uitați că, chiar dacă sunt mama lui Dorian Popa, repet, eu sunt o persoană în vârstă. Aștept să mă bucur de bucuriile lor”, a mai declarat mama lui Dorian Popa.

Mama lui Dorian Popa, martor la nuntă „pe cameră”

„Mamișor” a menționat că, deși nu a fost în Maldive, tehnologia i-a permis să fie alături de fiul său la cel mai important eveniment din viața lui.

„Am văzut pe cameră momentul, nici nu a fost nevoie să mă sune. Am văzut momentul. Ei oricum mă sună din 3 în 3 ore”, a adăugat Luminița Popa.

