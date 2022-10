Băiatul lui Adrian Mutu se iubește cu o vedetă / Cine este frumoasa care i-a furat inima

Mario Mutu, fiul antrenorului de la Rapid, Adi Mutu, și al Alexandrei Dinu, a împlinit recent vârsta majoratului, iar acum se bucură de o frumoasă poveste de dragoste, despre care a făcut și primele declarații.

În vârstă de 19 ani, Mario se iubește cu Mara, o tânără cântăreață aflată la început de drum. Chiar dacă vreme de câteva luni cei doi și-au vorbit doar pe rețelele de socializare, acum totul este serios între ei și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Băiatul lui Adi Mutu, relație cu o vedetă care l-a cucerit

”Este iubita mea. A fost o postare, dar acum nu mai este doar o postare. Pe instagram i-am dat eu mesaj. Am văzut-o creață mai focoasă. Am zis: ‘hai să văd și eu ce e de ea.’ O lună. Două luni. Trei luni. Și în viața anterioară am fost împreună”, a povestit Mutu jr pentru .

La rândul ei, bruneta a confirmat cele spuse de Mario: „Este o relație. S-au schimbat termenii și condițiile. Atât pot să zic. Ideea e că nu contează de cât timp suntem împreună. Am fost împreună toată viața sufletește, pentru că ne înțelegem prea bine. În două zile, zici că îl știam de 17 ani”.

Mario însă pare să nu se grăbească și, potrivit declarațiilor sale, lasă totul să se întâmple natural și firesc. „A fost natural. S-a întâmplat. Suntem bine. Mă înțeleg bine și cu fratele ei, și cu taică-su și cu maică-sa. Locuim unde vrem, sincer. Avem mai multe opțiuni. Nu e grabă. Lăsăm viața să curgă și vedem ce și cum”, a adăugat băiatul lui Adi Mutu.