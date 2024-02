Bărbatul care l-a reclamat pe Florin Salam la poliție: „I-am achitat 5.500 de euro în trei tranșe”. Când și-a dat seama că manelistul nu-i mai vine la nuntă

Un bărbat a depus plângere la poliție împotriva lui Florin Salam pentru că, spune el, i-a dat manelistului 5.500 de euro să-i cânte la nuntă, dar acesta nu și-a onorat angajamentul.

Joi, Salam a fost ridicat de polițiști și dus la Târgoviște, unde într-un dosar de înșelăciune.

Ce spune bărbatul care ar fi fost păcălit de Florin Salam

Bărbatul care l-a reclamat pe manelist a susținut, pentru Digi24, că nunta a avut loc în 2021.

„Am plecat la București să-l angajăm pe Florin Salam cu familia. După ce i-am achitat în trei tranșe suma de 5.500 de euro, am stabilit că pe data de 21 august 2021 să ne cânte două ore la nuntă. Când s-au dat banii am vorbit personal. După aceea, după ce nu a mai venit la eveniment, vă dați seama că am pierdut legătura definitiv”, a povestit el, pentru

Acesta a mai afirmat că s-a întâlnit față în față cu Salam de fiecare dată când i-a dat banii, dar nu manelistul a pus mâna pe bancnote, ci impresarul lui: „Fizic, nu pune dânsul mâna pe bancnote. (Banii) s-au dat de față cu el, avea manager, vă dați seama că avea manager care lua banii, dar de față cu dânsul”.

În seara nunții, el și-a dat seama că nu va avea nici cântarea, și a rămas și fără bani: „Încă de la orele 22-23 l-am așteptat, știam că vine undeva pe la 24, și de atunci mi-am dat seama că nu mai vine, când am vazut că și-au închis telefoanele”.

Florin Salam, acuzat și că a lovit o femeie

Amintim că, luna trecută, cântărețul a fost audiat și la Secția 1 de Poliție din Capitală, după ce o tânără l-a reclamat că a lovit-o cu palmele în prima zi a anului, în camera unui hotel din centrul Bucureștiului.

că și-a fotografiat rănile suferite: „Nimeni nu își dorește să i se întâmple chestia asta, adică să îți începi anul așa și mergi la un om care pare, atenție, pare ok și te duci acolo și vezi un monstru”.

În schimb, că „de când am început să cânt mi se înscenează tot felul de prostii”.