„Bella Ciao”, piesă-manifest împotriva opresiunii cântată, din Iran și Ucraina, până în Irak sau Brazilia

Muzica a avut mereu și un rol politic, intrând mai ușor în rândul oamenilor pe ritmurile implicante ale cântecelor.

Cunoscuta piesă italiană „Bella Ciao” s-a putut auzi în colțuri diferite ale lumii, pe parcursul acestui ani, în contextul războiului din Ucraina sau a protestelor antiguvernamentale din Iran. Sunt însă și contestatari ai piesei care avertizează că melodia ar avea conotații comuniste în timp ce alte voci afirmă că popularul cântec ar fi mai vechi și a fost doar adaptat de partizanii antinaziști.

Ukrainian soldiers in the trenches singing the Ukrainian version of the WWII anti-fascist Italian resistance anthem Bella Ciao

Astfel, o interpretare în limba farsi a piesei „Bella Ciao” devine tot mai populară, în contextul protestelor din Iran; cântăreața iraniană Yashgin Kiani a realizat coverul în memoria tinerei Mahsa Amini ucisă de poliție la câteva zile după ce a fost luată din sânul familiei sale, închisă și bătută pentru că nu s-ar fi îmbrăcat conform normelor politice și islamice ale regimului de la guvernare.

Moartea tinerei a provocat proteste ample în Iran iar forțele guvernamentale au acționat tot cu brutalitate, bilanțul victimelor fiind de cel puțin 154 de morți, dintre care mulți copii, potrivit Iran Human Rights. Însă Iranul nu e prima țară în care acest cântec răsună ca mesaj al rezistenței, menționează .

An Italian group sang the anti-fascist anthem „Bella Ciao” while being held up at an Israeli checkpoint.

— AJ+ (@ajplus)