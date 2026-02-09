B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Bella Santiago a apărut fără soț la semifinala Eurovision România 2026

Bella Santiago a apărut fără soț la semifinala Eurovision România 2026

Flavia Codreanu
09 feb. 2026, 20:24
Bella Santiago a apărut fără soț la semifinala Eurovision România 2026
Foto: Bella Santiago / Facebook
Cuprins
  1. Cum a reușit Bella Santiago să treacă peste emoții
  2. Ce planuri are artista pentru finala de la Viena
  3. Care sunt șansele României la Eurovision 2026

Bella Santiago s-a prezentat astăzi în fața juriului pentru audițiile live ale Eurovision România 2026. Deși este obișnuită să aibă mereu sprijinul soțului ei, Nicu Grigore, artista a fost nevoită să vină singură de data aceasta. Partenerul ei, care îi este și manager, se află în competiția Survivor România, lăsând-o pe cântăreață să gestioneze singură emoțiile începutului de selecție națională.

Cum a reușit Bella Santiago să treacă peste emoții

Artista a interpretat o piesă compusă chiar de ea, la care a lucrat intens în ultima lună. Deși i-a simțit lipsa lui Nicu, Bella a urcat pe scenă hotărâtă să convingă juriul. Aceasta a mărturisit că a ales o compoziție proprie pentru a putea transmite publicului fiecare cuvânt și trăire.

„Am avut mari emoții. De o lună pregătesc această piesă. Este o piesă scrisă de mine. Am vrut să cânt o piesă de-a mea pentru că am vrut să simt fiecare cuvânt pe care îl cânt”, a declarat artista, Mi-am imaginat deja spectacolul din Viena cu dansatori, lumini, show. Până atunci Doamne ajută să fie și soțul acasă. Îi simt lipsa, mai ales în momentele astea. Am nevoie de sprijinul lui. Astăzi i-am simțit lipsa și mai mult, căci de obicei el are grijă de mine”, a declarat artista pentru Libertatea
Totuși, ea speră ca Nicu să rămână cât mai mult în Republica Dominicană, dar să se întoarcă la timp pentru a o însoți în marea finală europeană.

Ce planuri are artista pentru finala de la Viena

Bella Santiago se vede deja reprezentând România pe scena din Austria, în luna mai. Ea a dezvăluit că și-a imaginat în detaliu show-ul pentru marea finală, care ar trebui să includă dansatori, un concept de lumini spectaculos și o coregrafie de impact. Pentru a ajunge acolo, ea trebuie să fie printre cei zece finaliști care vor fi anunțați pe 12 februarie.

Competiția din acest an este una strânsă, cu 66 de semifinaliști care luptă pentru un loc în finala națională din 4 martie. Bella consideră că avantajul ei principal este emoția pe care o transmite piesa și experiența pe scenă. Printre jurați se numără Andreea Bălan și Andrei Tudor.

Care sunt șansele României la Eurovision 2026

România va intra în concursul internațional pe 14 mai, în a doua semifinală de la Viena. Sub sloganul „United by Music”, ediția de anul acesta adună la start 35 de țări. Bella Santiago își dorește să ajungă la performanța pe care au atins-o artiștii români la Eurovision. Până la marea scenă din Austria, artista așteaptă cu nerăbdare verdictul juriului de la București.

Tags:
Citește și...
Dorian Popa, criticat dur după ultima intervenție estetică: ,,Nasul lui din naștere arăta mult mai bine”
Monden
Dorian Popa, criticat dur după ultima intervenție estetică: ,,Nasul lui din naștere arăta mult mai bine”
Simona Halep, apariție spectaculoasă la Transylvania Open 2026: Cât a plătit pentru rochia semnată de un brand celebru
Monden
Simona Halep, apariție spectaculoasă la Transylvania Open 2026: Cât a plătit pentru rochia semnată de un brand celebru
Cine este actorul român care joacă în producția lui Morgan Freeman: „Sunt lucruri pe care nu le mai pot duce”
Monden
Cine este actorul român care joacă în producția lui Morgan Freeman: „Sunt lucruri pe care nu le mai pot duce”
Micutzu, declarații fără filtru despre carieră și viața personală: „Nu cred în ani, ci în anotimpuri”
Monden
Micutzu, declarații fără filtru despre carieră și viața personală: „Nu cred în ani, ci în anotimpuri”
Doliu în lumea muzicii populare din România! A murit Mihaela Cojocaru
Monden
Doliu în lumea muzicii populare din România! A murit Mihaela Cojocaru
Rică Răducanu vorbește deschis despre viciul păcănelelor. Cum îl ține soția departe de ruină: „A ținut mereu casa, ea e șefa”
Monden
Rică Răducanu vorbește deschis despre viciul păcănelelor. Cum îl ține soția departe de ruină: „A ținut mereu casa, ea e șefa”
Netflix pregătește o continuare la „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino. Filmul spune povestea cascadorului Cliff Booth. Primele imagini cu Brad Pitt lansate la Super Bowl (VIDEO)
Monden
Netflix pregătește o continuare la „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino. Filmul spune povestea cascadorului Cliff Booth. Primele imagini cu Brad Pitt lansate la Super Bowl (VIDEO)
Andreea Bănică, despre influencerițe: Au niște aere și se cred Dumnezeu. Să fii vedetă înseamnă să ai o meserie în spate. Ele cu ce se ocupă?
Monden
Andreea Bănică, despre influencerițe: Au niște aere și se cred Dumnezeu. Să fii vedetă înseamnă să ai o meserie în spate. Ele cu ce se ocupă?
Irina Columbeanu studiază la Facultatea de Medicină din New York. Cum arată o zi din viața ei: „La 8:00 am avut chimie…” (VIDEO)
Monden
Irina Columbeanu studiază la Facultatea de Medicină din New York. Cum arată o zi din viața ei: „La 8:00 am avut chimie…” (VIDEO)
Larisa Udilă, umilită de o angajată de la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele. Am plecat plângând”
Monden
Larisa Udilă, umilită de o angajată de la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele. Am plecat plângând”
Ultima oră
21:05 - Explozie de acuzații! Băluță, despre Ciucu: “Un individ care se plânge încontinuu, care este preocupat de răfuieli politice, un comportament similar baronilor, minte de îngheață apele” (VIDEO)
20:54 - De ce ajunge carnea de miel să se scumpească înainte de Paște: Fermierii muncesc zi și noapte pentru a salva animalele
20:52 - Daniel Băluță: „Ori dl Bolojan e important să se retragă, ori PSD sigur se va retrage. PSD nu poate guverna împotriva oamenilor” (VIDEO)
20:26 - Băluță propune ca bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura dacă nu le primesc. Ședință extraordinară a CGMB (VIDEO)
19:55 - Descoperire într-o peșteră din SUA: Organismele de milioane de ani pot să arate dacă există viața extraterestră
19:41 - Bolojan: „Banii Educației trebuie să fie tot mai mulți, dar corelat cu creșterea calității” / Moțiunea simplă pe Educație a fost respinsă (VIDEO)
19:16 - Dorian Popa, criticat dur după ultima intervenție estetică: ,,Nasul lui din naștere arăta mult mai bine”
19:05 - USR acuză colegii din coaliție că nu vor ca declarațiile de avere să fie din nou publice. Ce voturi a primit inițiativa
18:43 - Jaf pe o autostradă în Italia: Un comando a tras cu mitraliere în poliție și a aruncat mașini în aer
18:32 - Procurorii vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu proiectele din bani europeni. Pîslaru: „Toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă”