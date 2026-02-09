Bella Santiago s-a prezentat astăzi în fața juriului pentru audițiile live ale Eurovision România 2026. Deși este obișnuită să aibă mereu sprijinul soțului ei, Nicu Grigore, artista a fost nevoită să vină singură de data aceasta. Partenerul ei, care îi este și manager, se află în competiția Survivor România, lăsând-o pe cântăreață să gestioneze singură emoțiile începutului de selecție națională.

Cum a reușit Bella Santiago să treacă peste emoții

Artista a interpretat o piesă compusă chiar de ea, la care a lucrat intens în ultima lună. Deși i-a simțit lipsa lui Nicu, Bella a urcat pe scenă hotărâtă să convingă juriul. Aceasta a mărturisit că a ales o compoziție proprie pentru a putea transmite publicului fiecare cuvânt și trăire.

„Am avut mari emoții. De o lună pregătesc această piesă. Este o piesă scrisă de mine. Am vrut să cânt o piesă de-a mea pentru că am vrut să simt fiecare cuvânt pe care îl cânt”, a declarat artista, Mi-am imaginat deja spectacolul din Viena cu dansatori, lumini, show. Până atunci Doamne ajută să fie și soțul acasă. Îi simt lipsa, mai ales în momentele astea. Am nevoie de sprijinul lui. Astăzi i-am simțit lipsa și mai mult, căci de obicei el are grijă de mine”, a declarat artista pentru

Totuși, ea speră ca Nicu să rămână cât mai mult în Republica Dominicană, dar să se întoarcă la timp pentru a o însoți în marea finală europeană.

Ce planuri are artista pentru finala de la Viena

Bella Santiago se vede deja reprezentând România pe scena din Austria, în luna mai. Ea a dezvăluit că și-a imaginat în detaliu show-ul pentru marea finală, care ar trebui să includă dansatori, un concept de lumini spectaculos și o coregrafie de impact. Pentru a ajunge acolo, ea trebuie să fie printre cei zece finaliști care vor fi anunțați pe 12 februarie.

Competiția din acest an este una strânsă, cu 66 de semifinaliști care luptă pentru un loc în finala națională din 4 martie. Bella consideră că avantajul ei principal este emoția pe care o transmite piesa și experiența pe scenă. Printre jurați se numără Andreea Bălan și Andrei Tudor.

Care sunt șansele României la Eurovision 2026

România va intra în concursul internațional pe 14 mai, în a doua semifinală de la Viena. Sub sloganul „United by Music”, ediția de anul acesta adună la start 35 de țări. Bella Santiago își dorește să ajungă la performanța pe care au atins-o artiștii români la . Până la marea scenă din Austria, artista așteaptă cu nerăbdare verdictul juriului de la București.