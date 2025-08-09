Betty Salam a făcut mărturisiri cutremurătoare despre înmormântarea mamei sale, Fănica. Fiica lui Florin Salam și-a pierdut mama acum aproape 16 ani, iar ea nu a fost la funeralii. Abia la 6 – 7 ani distanță, Betty și-a făcut curaj să se uite la filmarea cu înmormântarea mamei ei.

Cuprins

Ce a spus Betty Salam despre înmormântarea mamei sale

Cum și-o amintește Betty Salam pe mama sa

Ce a spus Betty Salam despre înmormântarea mamei sale

„Nu, am văzut un film în momentul în care am căutat înmormântarea mamei mele. Am căutat-o după mulți ani, după 6-7 ani de la moartea ei. Nu am avut curaj să caut. Nu voiam să-l văd pe tata în filmările alea. Eu mă pun în locul omului foarte des. Am spus că nu voiam să mă uit pentru că nu voiam să-l văd pe tata, dar am intrat. Mi-am făcut curaj, am vrut să văd cum a fost. Mi s-a spus că nu aveai loc să treci. Cine erau oamenii care au stat lângă tata, voiam să văd niște detalii!

Am intrat și am văzut un film. Ce bine că n-am fost acolo. Eu am rămas cu imaginea mamei frumoasă. Cred că m-ar afectat și mai mult. Nu făceam față”, a povestit Betty Salam, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, potrivit

Cum și-o amintește Betty Salam pe mama sa

Betty Salam n-are prea multe amintiri cu mama ei, dar știe sigur că au împărțit multe trăsături comune.

„De la mama mea cred că am moștenit bunătatea, dar și de la tata. Ei doi se aseamănă, erau la fel. Calmitatea nu o am, o are fratele meu. Nu știu. Din păcate, aș fi vrut să-mi aduc aminte mai multe lucruri despre mama mea. Ce-mi vine acum, ca amintire, o amintire frumoasă e când stateam la masă toți, mama, tata, fratele meu. Aș vrea să-mi amintesc mai mult din atitudinea ei, am rămas doar cu anumite lucruri de la ea. Eu îi semăn foarte mult”, a mai spus susținut Betty, fiica lui Florin Salam.