Betty Vișănescu, fiica lui Florin Salam, face primele declarații despre starea de sănătate a manelistului

În urmă cu câteva zile, iar fiica lui a făcut primele declarații despre starea de sănătate a tatălui său.

Ce probleme de sănătate are artistul

După ce Florin a ajuns la spital au apărut diferite speculații legate de probleme „grave” pe care acesta le are. Betty a fost deranjată de acestea și a spus care este motivul pentru care tatăl său a avut nevoie de internare, conform Spynews.

„Tatăl meu este epuizat. Este internat în spital și face tratament pentru a își reveni, să poată respecta evenimentele pe care le are și să bucure lumea, așa cum a făcut mereu. Are nevoie să se odihnească, vrea să și slăbească pentru a-i fi mai ușor. După toate acestea, , tatăl meu vrea să revină în forță, așa cum îl știe lumea”, a declarat Betty Vișănescu.

Artistul a mai avut probleme de sănătate în trecut, iar una dintre cele mai grave a fost infectarea cu virusul Covis-19, care s-a întâmplat în urma cu aproape un an.