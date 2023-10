Beyoncé, furioasă în timpul unui concert: Reacția artistei față de un angajat face furori pe internet (VIDEO)

Marți seară, Beyoncé a sosit la Varșovia, ultima oprire înainte de a se îndrepta spre Canada și Statele Unite ale Americii, unde va susține concerte în cadrul turneului Renaissance. Artista a avut o apariție uluitoare pe scenă în fața miilor de spectatori, purtând ținute impresionante și oferindu-le acestora un spectacol memorabil.

a impresionat publicul la concertul său din Varșovia. Cu toate acestea, nu toată lumea a fost de acord cu acest eveniment. Există voci care afirmă că prestația lui Beyonce pe scena din Polonia a fost lipsită de organizare și haotică, dovadă fiind chiar un material video surprins de un fan, în care artista pare să fie furioasă pe un membru al echipei tehnice.

La un moment dat, Beyonce a surprins publicul când a apărut pe scenă îmbrăcată într-un body strălucitor de culoare smarald. Această ținută special aleasă era menită să se potrivească unei secțiuni a spectacolului în care trebuia să-și facă apariția călărind un cal de recuzită pe nume Reneigh, decorat cu bile de discotecă. Cu toate acestea, entuziasmulul momentului a fost rapid întrerupt atunci când un membru al echipei tehnice a făcut ceva care a deranjat-o pe celebritate, scrie .

Un fan al lui Beyonce a surprins-o pe cântăreață în culmea disperării când membrii echipei sale nu s-au sincronizat. Ea încerca să îndrume echipa să mute niște scări lângă calul său în timp ce cânta. Un membru al echipei s-a așezat pe scări, în loc să le mute, și a privit show-ul ca un fan.

Replying to @dojvfx she said a round of applause directly into his eyes I CANT i love her