Bianca Drăgușanu, contrazisă răspicat după declarațiile controversate: „Viața e frumoasă și când tu ai 1,57, iar soțul are Octavia”

Bianca Drăgușanu a stârnit reacții de tot felul cu declarația sa despre femeile mici de înălțime, iar o internaută a sugerat că afirmația a fost „demnă” de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

O internaută i-a dat o replică Biancăi Drăgușanu după declarațiile controversate

Într-o reacție preluată de , o internaută i-a transmis Biancăi Drăgușanu că „viața e frumoasă și când tu ai 1,57, iar soțul are Octavia”.

„Doamna Drăgușanu, am văzut că iar ați zis una de CNCD. De data asta, referitoare la înălțimea pe care trebuie să o aibă o doamnă pentru a corespunde standardelor dumneavoastră. De fapt, ați zis-o mult mai rău, mult mai urât, dar nu am să vă reproduc cu exactitate ideea, deoarece ideile astea nu trebuie popularizate nici măcar prin luarea la mișto a celui care le scoate pe gură.

Ce vreau de fapt să vă spun e ceea ce v-am spus deja. Anume, că viața e frumoasă și când tu ai 1,57, iar soțul are Octavia. Aș vrea să vă dau mai multe detalii, dar ar fi inutil, deoarece dumneavoastră nu știți ce este aceea viața. Viața aia frumoasă, reală, pur și simplu fără operații”, spune Alina.

Ce spusese Bianca Drăgușanu despre femeile mici de înălțime

Recent, vorbind despre Kim Kardashian, Bianca Drăgușanu făcuse o declarație controversată despre femeile mici de statură.

„De exemplu, Kim Kardashian. Eu cred că dacă ea ar fi fost o femeie mai înaltă, măcar cu 10-15 cm era mai mișto decât e, dar are niște forme… pe care eu mi le doresc foarte mult și lucrez la asta. Doar că ea e foarte pitică așa… Mie mi se pare că dacă nu ești înaltă nu ești om! Nu mă face să zic lucruri care să… Eu sunt înaltă și îmi plac femeile înalte, dar asta nu înseamnă că am vreo problemă cu femeile care sunt scunde. Au și ele norocul lor că pot lua papainoage și pot părea înalte. Ai avantaje și dezavantaje. Fiind mică de înălțime ai multe avantaje. Mi se pare că femeile cu adevărat frumoase sunt cele înalte. De ce Miss Unvers are peste 1.80m?”, afirma Bianca, potrivit .