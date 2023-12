Bianca Drăgușanu, despre cum trebuie să fie bărbatul „perfect”: „Eu vin cu o viață bună la pachet”

Bianca Drăgușanu a declarat recent cum trebuie să fie bărbatul „perfect”, după ce a rămas, din nou, o femeie singură. Ea s-a despărțit de Gabi Bădălău, alături de care a avut o relație de trei ani de zile.

Admiratorii blondinei pot să o impresioneze, dar trebuie să îndeplinească câteva condiții, ca să o mulțumească.

Nu de mult, Bianca a declarat că „un bărbat sărac este un bărbat prost”, motiv pentru care viitorul ei iubit trebuie să aibă mai mulți bani decât are ea în prezent.

Cum arată bărbatul „perfect” pentru Bianca Drăgușanu

„Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine. Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine”, a declarat Bianca Drăgușanu.

În urma celor spuse de blondină, bărbatul „perfect” trebuie să aibă o situație financiară mai bună decât ea, mai ales că ea nu plătește pentru micile capricii ale vieții.

„Eu am foarte multe vacanțe de-a lungul timpului pe care mi le-am plătit în singură atunci când am mers singură sau cu o prietenă. Atunci când se merge cu iubitul, soțul sau cu un bărbat, din punctul meu de vedere, n-ar fi bărbat dacă n-ar plăti el. Ar fi un amețit, ca să zic așa.”, a mai spus vedeta, conform .