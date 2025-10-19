B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Bianca Drăgușanu, dezvăluire neașteptată despre sarcină: „Am fost o gravidă atipică, nu voiam să atrag energii negative”

Bianca Drăgușanu, dezvăluire neașteptată despre sarcină: „Am fost o gravidă atipică, nu voiam să atrag energii negative”

Ana Beatrice
19 oct. 2025, 19:10
Bianca Drăgușanu, dezvăluire neașteptată despre sarcină: „Am fost o gravidă atipică, nu voiam să atrag energii negative”
Sursa Foto: Instagram - biancadragusanu1
Cuprins
  1. De ce a ales Bianca Drăgușanu discreția totală în timpul sarcinii
  2. Din ce a făcut bani Bianca Drăgușanu înainte să devină celebră

Bianca Drăgușanu a ales să își trăiască sarcina într-un mod discret și profund personal. Vedeta a preferat liniștea în locul expunerii, departe de camerele de filmat și de presiunea continuă a publicului curios.

În anul 2016, aceasta a devenit mamă pentru prima dată, aducând-o pe lume pe Sofia, fiica sa cu Victor Slav. Deși era una dintre cele mai urmărite prezențe din showbizul românesc, a decis să renunțe complet la aparițiile mondene.

De ce a ales Bianca Drăgușanu discreția totală în timpul sarcinii

Bianca Drăgușanu a povestit, în urmă cu aproximativ un an, în podcastul moderat de Bursucu, de ce a ales discreția în sarcină. Vedeta a explicat că nu a vrut să fie fotografiată însărcinată, considerând acea perioadă un moment intim și personal.

„Eu nu am stat să mă pozez cu ditamai burtoiu prin reviste. Mie nu mi se pare nici sexy, nici frumos”, a spus Bianca. Ea a adăugat că a evitat aparițiile publice pentru a se proteja de posibile atacuri energetice și de atenția negativă. „Nu voiam să atrag nimic rău. Eu am fost o gravidă atipică”, a mărturisit vedeta. Bianca a mai spus că tocmai din acest motiv, mulți s-au grăbit să creadă că nu este cu adevărat însărcinată.

Din ce a făcut bani Bianca Drăgușanu înainte să devină celebră

Bianca Drăgușanu a povestit că și-a câștigat întotdeauna banii prin muncă proprie, încă dinainte de a deveni celebră. În tinerețe, a avut o relație de trei ani cu un băiat care deținea o brutărie și îl ajuta constant. Ea vindea covrigi și se implica în mai multe afaceri ale acestuia, muncind alături de el zi de zi. Vedeta a mărturisit că a fost mereu independentă financiar și nu a depins niciodată de altcineva pentru a se întreține.

„Dintotdeauna mi-am câștigat banii singură. Eu când altele își cumpărau produse cosmetice, eu îmi cumpăram haine de la second hand, le modificam la croitorese și le vindeam triplu față de cât le-am cumpărat. Eram o bișnițară. Ce e rău în asta?”, a mai spus Bianca Drăgușanu în podcastul lui Bursucu.

