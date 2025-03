Bianca Drăgușanu e hărțuită de un individ: „Prietena mea s-a dus și la Poliție, dar nu s-a rezolvat nimic. Omul are porniri dubioase”

Bianca Drăgușanu susține că e hărțuită de un bărbat care a făcut o obsesie pentru ea. Inițial, individul a hărțuit-o pe Mădălina, una dintre prietenele vedetei. Fata a făcut plângere la Poliție, dar agenții n-au luat nicio măsură. Prin urmare, nu doar că bărbatul nu s-a potolit, dar a început să o hărțuiască și pe Bianca.

Bianca Drăgușanu e hărțuită de un bărbat

„Azi de dimineață a sunat la ora 9 pe telefonul clinicii (cu care Bianca lucrează – n.r.) unde a zis că ar vrea să vorbească cu mama Mădălinei, prietena mea, de care acum e îndrăgostit (…) L-a ignorat, l-a blocat (…) A venit mai demult și în septembrie, o iubea mult pe Mădălina, îi aducea flori, eu am filmat că am zis că e drăguț, nu m-am gândit că e vreun nebun la ora aia și am zis că i-a adus flori Mădălinei și ce gest frumos (…) Mădălina s-a dus și la Poliție, dar nu s-a rezolvat nimic. S-au mai auzit cazuri când unul din ăsta îți poate arunca în față cu acid, nimeni nu ia măsuri…El a început cu ea inițial, nu cu mine. Ea l-a ignorat, l-a blocat, i-a zis să o lase în pace”, a povestit Bianca Drăgușanu, pentru

Ea s-a arătat apoi indignată că polițiștii n-au luat nicio măsură: „Nu m-am dus încă la Poliție, dacă s-a dus ea și nu s-a rezolvat nimic. Mă gândesc că poate are și el niște părinți, niște prieteni care să-i zică să se potolească. Cred că România e singura țară din Univers în care femeile sunt hărțuite, bătute”.

Drăgușanu: Omul are porniri dubioase

Bianca Drăgușanu a mai spus că nu știe ce să facă pentru a scăpa de bărbatul obsedat, mai ales că acesta devine tot mai agresiv și insistent: „Dă mesaje dubioase prietenelor mele în care ba mă iubește, ba îi sunt datoare cu vreo 200-300 mii euro… Depinde în ce mood se trezește, omul are porniri dubioase. Sună pe toate numerele de telefon ale clinicii sau atelierului. În toată nebunia lui, mă întreb oare cum să îmi fac eu dreptate singură dacă Mădălina cu tot cu plângerile la poliție n-a reușit să scape de el și acum vrea să vorbească și cu mama ei!”.