Bogdan de la Ploiești dă cărțile pe față! Ce detalii a scos la iveală din trecutul amoros al Cristinei Pucean

Bogdan de la Ploiești dă cărțile pe față! Ce detalii a scos la iveală din trecutul amoros al Cristinei Pucean

Elena Boruz
09 oct. 2025, 09:32
Bogdan de la Ploiești dă cărțile pe față! Ce detalii a scos la iveală din trecutul amoros al Cristinei Pucean
Sursa foto: Instagram/ @bogdandelaploiesti
Cuprins
  1. Bogdan de la Ploiești: „N-ar fi acceptat relația niciodată”. Motivul pentru care a fost împreună cu fostul iubit
  2. Cine este fostul iubit al Cristinei Pucean

Bogdan de la Ploiești nu mai tace! Bărbatul a vorbit, pentru prima dată, despre trecutul amoros al partenerei sale, Cristina Pucean.

Manelistul și dansatoarea sunt împreună deja de trei ani și pare că trăiesc o poveste de dragoste foarte frumoasă, însă fiecare dintre ei are secrete pe care publicul nu le cunoaște. Cântărețul, invitat în cadrul unui podcast, a dezvăluit câteva detalii despre fosta relație în care Cristina Pucean a fost implicată.

Bogdan de la Ploiești: „N-ar fi acceptat relația niciodată”. Motivul pentru care a fost împreună cu fostul iubit

„BDLP”, așa cum este cunoscut în rândul fanilor săi, a făcut mărturisiri cel puțin interesante. Bărbatul a explicat faptul că iubita lui a fost împreună cu fostul partener doar din cauza faptului că a traversat o perioadă foarte grea din viața ei.

În trecut, Cristina Pucean a trăit momente tulburătoare. Casa ei a luat foc, iar din cauza incendiului, nepoțelul său s-a stins din viață. Situația nu a fost prea fericită nici în ceea ce îl privește pe tatăl său. Astfel, alegerea de a intra într-o relație cu fostul iubit, Bogdan o pune pe seama faptului că femeia trecea prin momente cumplite, care au destabilizat-o.

„Cristina, de exemplu, a trecut printr-o chestie foarte gravă, când i-a luat casa foc de a pierdut un nepoțel. Tatăl ei a ajuns cu problemele pe care le avea, a pierdut banii, a pierdut hainele, tot ce investise, ea mașina, tot, tot. Câteodată, suntem egoiști noi oamenii (…) Fiind femeia mea, m-am gândit și pentru ea. Voi vă dați seama cât de greu este să pierzi totul și să o iei de la început? (…) În momentul ăla, poți să mai faci și decizii greșite (…) Fosta ei relație (…) Asta s-a întâmplat doar din cauza că a prins-o pe ea într-o fază proastă, pentru că altfel, la cum o știu și la cum o cunosc eu, n-ar fi acceptat relația niciodată”, a declarat Bogdan de la Ploiești, în podcastul moderat de Bursucu.

Cine este fostul iubit al Cristinei Pucean

Potrivit informațiilor din presă, fostul iubit al dansatoarei este un bărbat pe nume Cornel, cu care atât ea, cât și Bogdan de la Ploiești au avut conflicte în ultimii ani. Cristina și Cornel au format un cuplu numai pentru câteva luni, însă a fost de ajuns pentru ca bărbatul să iasă în spațiul public și să o atace.

„Cea de-a doua propunere în care vă povestesc cum am cunoscut-o pe doamna Cristina, domnișoara Cristina, în ce sărăcie trăia, plângea în casă, cum nu avea gard la casă, cum i-am ajutat să mănânce, cum îi țineam fratele pe la pușcărie, pe acel pedofil și multe altele”, povestea Cornel, pe TikTok, în urmă cu ceva timp.


