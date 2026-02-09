B1 Inregistrari!
Cine este actorul român care joacă în producția lui Morgan Freeman: „Sunt lucruri pe care nu le mai pot duce"

Cine este actorul român care joacă în producția lui Morgan Freeman: „Sunt lucruri pe care nu le mai pot duce”

Flavia Codreanu
09 feb. 2026, 17:17
Cine este actorul român care joacă în producția lui Morgan Freeman: „Sunt lucruri pe care nu le mai pot duce”
sursa foto: Instagram/ Bogdan Farcaș
Bogdan Farcaș, actorul român care a jucat recent într-o producție internațională semnată de Kevin Costner și Morgan Freeman, a vorbit deschis despre experiențele de pe platourile de filmare. Artistul a oferit detalii despre serialul „The Gray House”, ce va avea premiera în luna februarie, dar și despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit tată.

 Experiența lui Bogdan Farcaș alături de Morgan Freeman

Actorul a declarat pentru cancan, cum a ajuns să facă parte din distribuția serialului „The Gray House”. Deși inițial a dat casting pentru un rol secundar de câteva zile, producătorii i-au oferit ulterior un personaj mult mai important, cu peste 20 de zile de filmare. Bogdan Farcaș joacă rolul unui personaj dur, mâna dreaptă a antagonistului, într-o poveste despre Războiul de Secesiune.

„Dumnezeule mare! Nu că am fost flatat… mi-a bubuit inimioara, a sărit din mine, a făcut ca trenul în gară. După aceea, citind tot scenariul, am descoperit că trebuia să fac un personaj dur, un individ căruia îi place să chinuie sclavii, mâna dreaptă a personajului negativ. Și ce m-a făcut să zic „da”? În momentul în care Kevin Costner și Morgan Freeman îți propun un proiect din ăsta,  ce răspuns poate să fie?” , a declarat actorul.

Viața actorului s-a schimbat după ce a devenit tată

Apariția fiului său a reprezentat un moment de cotitură pentru Bogdan Farcaș, determinându-l să își reevalueze prioritățile și limitele profesionale. Actorul recunoaște că acum raportează orice rol la familia sa și că există scene pe care refuză să le mai filmeze din respect pentru copilul său.

„De exemplu, trebuia să filmez o secvență cu o fată tânără, în care trebuia să-i dau rochia jos, și nu am putut să fac asta. Pentru că am și eu un copil acasă și nu știu ce înseamnă pentru un copil așa ceva. Știu că sunt roluri, știu că ele nu sunt reale, dar sunt lucruri pe care eu nu le mai pot duce. Totul se raporta la el. Absolut totul devenea un raport la fiul meu.”, a precizat acesta

Secretul unei căsnicii de peste 20 de ani

Bogdan Farcaș reușește să mențină o relație de peste două decenii. Actorul consideră că nu există o formulă magică pentru o căsnicie fericită, dar pune mare preț pe admirația reciprocă. În opinia sa, respectul și înțelegerea pentru programul haotic al unui artist vin natural atunci când partenerii se admiră unul pe celălalt.

„Nu cred că există o rețetă. Pentru că, dacă ar exista o rețetă, toată lumea ar rămâne căsătorită pentru totdeauna. De-aia nu cred în existența vreunui algoritm din ăsta în care dacă faci asta, se întâmplă asta. Dar cred cu tărie că totul se bazează pe admirație. Admirație și respect pentru celălalt și după care restul se nasc din astea.”, a mărturisit actorul

Bogdan Farcaș își dorește pentru fiul său să-și iubească viitoare meserie și să încerce pe cât posibil să nu amâne pentru ziua următoare, ce poate rezolva astăzi.

„Mi-aș dori foarte mult ca, în fiecare zi, să-și dea seama că există o comoară care se numește timp. Timp să fii mai bun, să-ți dai seama cine ești și să-ți perfecționezi aptitudinile. Să-și dea seama ce valorează cel mai mult în viața lui și să nu fie leneș.”, a concluzionat actorul.

