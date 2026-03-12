BREAKING NEWS: A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf (VIDEO)

B1 Inregistrari!
Adrian A
12 mart. 2026, 10:09
Iulian Vrabete, unul dintre cei mai apreciați basiști ai scenei rock autohtone și membru important al trupei Holograf, a încetat din viață.

Anunțul morții lui Iulian Vrabete, făcut pe rețelele sociale

Apropiați și membri ai familiei muzicianului au făcut joi tristul anunț pe rețele de socializare. Iulian Vrabete a fost cunoscut ca basist al trupei Holograf, una dintre cele mai populare formații rock din România.

De-a lungul anilor, el a participat la numeroase concerte, turnee și înregistrări care au marcat istoria trupei. Holograf s-a impus încă din anii ’80 ca una dintre cele mai importante trupe rock din țară, cu hituri care au rămas în repertoriul muzicii românești și au adunat generații de fani.

Înainte de a se alătura formației Holograf, în anii ’70 a pus bazele grupului Basorelief, un proiect orientat spre jazz-rock progresiv. Din 1987 face parte din Holograf, unde cântă la chitară bas.

Pe parcursul carierei, a colaborat și cu alți artiști români, printre care Laura Stoica și Mircea Vintilă, fie ca instrumentist, fie ca producător.

Pasiunea pentru muzică a apărut încă din adolescență, într-o perioadă în care scena rock din România începea să se contureze, iar tinerii muzicieni descopereau influențe din rockul progresiv, hard rock și pop occidental. Vrăbete a ales chitara bas, instrument care avea să devină elementul central al activității sale muzicale. Stilul său echilibrat și tehnica precisă l-au făcut cunoscut în mediul rock din București.

Activitatea sa este strâns legată de parcursul trupei Holograf. În cadrul formației, liniile sale de bas au contribuit la multe dintre piesele care au devenit populare în muzica românească. Alături de colegii săi, inclusiv de solistul Dan Bittman, a participat la construirea stilului caracteristic al trupei, aflat la intersecția dintre rock melodic și pop.

