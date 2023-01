Brigitte Pastramă este de nerecunoscut / Cum arată vedeta acum, după o perioadă de sală și regim alimentar

Brigitte Pastramă s-a schimbat enorm după ce a decis să respecte un regim alimentar și să meargă la sală. Vedeta a postat pe rețelele de socializare imagini care arată cât de mult a slăbit în urma efortului depus.

Greutatea nu este singurul motiv pentru care Brigitte a decis să-și schimbe regimul alimentar. Vedeta are diabet de tip 2, moștenit pe cale genetică și a suferit de pancreatită.

Brigitte Pastramă, apariție de nerecunoscut după ce a ținut regim alimentar și a mers la sală

Brigitte, soția lui Florin Pastramă, a început să meargă la sală din 2022, motivul fiind kilogramele în plus acumulate în 2021. Vedeta a ținut regim și a mers la sală, însă abia după o perioadă lungă de timp a postat pe rețelele de socializare progresul ei, potrivit .

„Lipsa timpului, mesele la ore târzii și stresul din ultime 7 luni ale anului 2021 mi-au nenorocit sănătatea, corpul, dar si psihicul. Am început anul 2022 cu mult sport, cardio, acum am timp sa mănânc de trei ori pe zi, evit mâncarea procesata, covrigii, si consum zilnic suplimente de vitamine si minerale. Rezultatele sunt vizibile deja in trei săptămâni. N-am pus poza din 3 ianuarie de rușine, eram un dezastru??‍♀️!”, a explicat Brigitte Pastramă pe Instagram.

„A fost un moment în care nu mă simțeam bine, nu mâncam aproape nimic, aveam stări de oboseală. Mi-am făcut niște analize mai ample, le-am dus la bun sfârșit, am fost luată de către doctorul curant la mai multe investigații și am decis că vreau să scap de problema asta, tatăl meu a făcut tratament și a murit, tratamentul poate să dureze toată viața”, a mai spus ea în urmă cu ceva vreme.