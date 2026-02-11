B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Britney Spears își vinde drepturile asupra pieselor sale celebre. Cât ar fi costat achiziția

Britney Spears își vinde drepturile asupra pieselor sale celebre. Cât ar fi costat achiziția

Iulia Petcu
11 feb. 2026, 09:15
Britney Spears își vinde drepturile asupra pieselor sale celebre. Cât ar fi costat achiziția
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / ABACA.
Cuprins
  1. Ce înseamnă concret tranzacția prin care Spears își cedează catalogul
  2. De ce valoarea artistică și comercială rămâne una uriașă
  3. Cum se leagă vânzarea de perioada post-tutelă

Britney Spears revine în atenția publicului printr-o decizie cu impact major asupra industriei muzicale, care confirmă un trend tot mai prezent în rândul marilor artiști. Vânzarea întregului său catalog marchează o etapă importantă într-o carieră definită de succes, controverse și transformări profunde.

Ce înseamnă concret tranzacția prin care Spears își cedează catalogul

Potrivit BBC, Britney Spears și-a vândut integral catalogul muzical pentru aproximativ 200 de milioane de dolari, tranzacția fiind încheiată pe 30 decembrie. Drepturile au fost preluate de casa de discuri independentă Primary Wave, o companie activă pe piața achizițiilor de patrimoniu muzical. Informațiile au apărut fără confirmări oficiale, întrucât nici Primary Wave, nici reprezentanții artistei nu au comentat public acordul.

Catalogul vândut include nouă albume de studio lansate începând cu 1999, dar și unele dintre cele mai recognoscibile hituri pop ale ultimelor decenii. Piese precum …Baby One More Time, Oops!… I Did It Again, Toxic sau Gimme More continuă să fie difuzate intens și să genereze venituri constante din streaming, reclame și licențieri.

De ce valoarea artistică și comercială rămâne una uriașă

La 44 de ani, Britney Spears se află în continuare printre cele mai bine vândute artiste din lume, cu peste 150 de milioane de discuri comercializate global. Influența sa asupra muzicii pop și culturii mainstream a depășit granițele industriei, transformând catalogul într-un activ extrem de atractiv pentru investitori. Pentru Primary Wave, achiziția se alătură unui portofoliu care include nume precum Prince, Whitney Houston sau Notorious BIG, potrivit Ziare.com.

Decizia artistei se înscrie într-un val mai larg de tranzacții similare, după ce Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake sau Shakira au ales să își monetizeze creațiile. Pentru Spears, momentul vine la doi ani după ce a declarat public că „nu se va mai întoarce niciodată în industria muzicală”.

Cum se leagă vânzarea de perioada post-tutelă

Tranzacția are loc după încheierea tutelei legale care i-a controlat viața timp de 13 ani, un caz ce a atras atenția internațională. În 2023, artista a publicat memoriile The Woman in Me, descriind dificultățile acelei perioade, într-un volum cu impact puternic în industrie și rândul fanilor. La finalul lui 2025, fostul soț, Kevin Federline, și-a lansat propria autobiografie, You Thought You Knew.

