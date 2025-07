Bursucu a vorbit despre problemele care l-au făcut să pășească în cabinetul psihologului: „Este o boală”

, cunoscutul prezentator TV, a mărturisit ce l-a determinat să meargă la psiholog. Vedeta a povestit cum a reușit să treacă peste boala de care suferea, dar și care a fost momentul declanșator în viața lui.

, pe numele său real, a mărturisit că a traversat un moment de cumpănă în relația de cuplu. Motivul? Gelozia. El și soția lui sunt împreună de 15 ani și au o fetiță de 7 ani. Deși acum lucrurile dintre ei merg foarte bine, aceștia au avut un moment de cotitură în relație.

Cât de gelos este Bursucu

Prezentatorul, proaspăt intrat în echipa Antenei, a mărturisit cât de acută era gelozia lui. Se pare că acesta începuse să își facă scenarii, iar singurul lucru care l-a ajutat a fost mersul la psiholog.

„Am fost bolnav de gelozie. Am avut o perioadă a vieții mele destul de complicată. Într-adevăr, am suferit de boala asta, gelozia, pentru că este o boală, și am reușit să mă tratez la psiholog, ceea ce îi sfătuiesc pe toți. În momentul ăla, ți se pare că ai toate motivele din lume, pentru că în momentul în care ești bolnav de gelozie, îți faci tot felul de scenarii și tot felul de filme, îți imaginezi că în secunda aia se întâmplă și vezi și cum se întâmplă. Tu suni în momentul în care suni și în momentul în care închizi, zici „A luat o pauză”, a declarat Bursucu’, la Știrile Antena Stars, conform

Momentul declanșator în viața lui Bursucu: „Mi-am dat seama atunci”

Bărbatul a povestit că a realizat că este o problemă gravă, abia în momentul în care iubita lui a luat decizia de a se separa. De asemenea, a mai spus că și în prezent este gelos, însă în parametrii normali, fără a exagera.

„Mi-am dat seama atunci când m-a părăsit iubita actualmente soția (…) Am stat o lună, două, trei și mi-am dat seama că nu se întâmplă ceva ok cu mine (…) Acum sunt vindecat, dar asta nu înseamnă că nu mai sunt gelos deloc (…) Gelozia vine de la lipsa de încredere în tine, nu în partener”, a mai spus prezentatorul TV.