Busu, detalii din culisele relației cu copiii săi. Acesta are un fiu din prima căsătorie

a vorbit recent despre relația pe care o are cu cei trei copii ai săi. de la Pro TV a mărturisit că are un fiu din prima lui căsătorie, care are acum mai bine de 30 de ani.

Cunoscutul prezentator meteo este pe micile ecrane de 33 de ani, iar de-a lungul timpului a primit diverse premii de recunoaștere a muncii lui. În anul 2010, Florin Busuioc a fost desemnat „cel mai bun prezentator meteo al anului, din Europa”.

Ce relație are Busu cu copiii lui și cu ce se ocupă aceștia

Busu a fost invitat la un podcast, unde a vorbit și despre viața sa personală, nu numai profesională. „Omul de la vreme” a fost căsătorit de două ori până acum și are trei copii. Primul copil al acestuia este băiat și se numește Florin Busuioc Jr., iar mama acestuia este Marieta Busuioc. Din cea de-a doua căsătorie, Busu are două fete, cu Liliana Busuioc. Vedeta a spus ce relație are cu cei trei copii ai săi, dar și cu ce ocupă aceștia.

„Prima dată am devenit părinte cu băiatul de la Târgu Mureș. Aveam 28 – 29 de ani, cam așa. Eu am un băiat la Târgu Mureș dintr-o primă căsătorie. Cred că 29 de ani aveam. Nu a durat prea mult relația noastră și am un băiat care are acum… e născut în ’90 sau în ’91, are 33 – 34 / 34 – 35 de ani.

La o distanță de câțiva ani buni, buni chiar, în 2004 s-a născut Natali, iar, în 2009 s-a născut Catinca, cele două fete ale mele. Natali este studentă la Inginerie Chimică în Limbi Străine la Politehnică, n-a urmat calea tatălui deloc. Asta mică este elevă la Liceul Tonitza, desenează extraordinar de bine, pictează foarte bine. Deocamdată zice că vrea să facă scenografie sau design vestimentar, probabil scenografie, mai degrabă. Vom vedea unde o va duce destinul, până la urmă!”, a spus el, în cadrul podcastului „MOM, by Nicoleta Lucriu”, potrivit