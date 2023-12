Cabral a fost abandonat de tată când avea doar două săptămâni: „L-am sunat când aveam 26 de ani”

Cabral, celebrul prezentator de la PRO TV, a dezvăluit într-un interviu recent că a fost abandonat de tatăl său la doar două săptămâni de la naștere. Prezentatorul a vorbit despre familia sa și despre experiența sa de a crește fără tată, relatează . „A plecat când aveam eu două săptămâni” Cabral, cunoscut pentru prezentarea emisiunilor „Ce spun românii” și „Săriți de pe fix”, și-a amintit întotdeauna mama sa ca fiind o femeie puternică și independentă. După ce tatăl său l-a părăsit la doar două săptămâni de la naștere, mama lui a fost singura care s-a ocupat de creșterea lui.

„A plecat când aveam eu două săptămâni. A plecat la pâine și acolo a rămas, era o coadă la franzele, nu a mai găsit drumul spre casă (…) Am mai vorbit când aveam 13 ani și jumătate, l-am sunat când aveam 26 de ani și apoi ne-am văzut când aveam 32 de ani. (…) A fost ciudat când l-am văzut. Nu a stat decât câteva zile, că avea ceva pe foc (…) La 26 de ani, de ziua mea l-am sunat. El stătea în Congo. L-am sunat și am vorbit câteva zile, dar nu a durat relația. Apoi la 30 și, m-am dus cu fiica mea mare la Paris, l-am cunoscut pe el și pe frații mei, am acolo doi frați, două surori, mai am o soră în Barcelona și un frate în Canada. Mai am un frate în Congo. Șase în total. (…) Nu te uita așa, tata a avut dragoste de dat.(…)”, a povestit , potrivit protv.ro.