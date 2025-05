Cabral, despre Maia Morgenstern: „S-a pus la mintea noastră”. Despre ce este vorba

Ibacka a mărturisit că a rămas impresionat de , care a venit în cadrul emisiunii „Săriți de pe fix!”, scrie .

„S-a pus la mintea noastră”

„Maia (n.red. Morgenstern). Această actriță incredibil de mare, de talentată, de generoasă, de respectată… s-a pus la mintea noastră. A fost efectiv un spectacol în sine s-o vedem cum a acceptat joaca, să vedem cum a îmbrățișat joaca, cum și-a făcut-o a ei și s-a dus randeaua 100% de parc asta-și dorea de mică!”, a declarat Cabral pentru Viva, citat de Click.

Cât despre emisiune, Cabral spune că atmosfera de pe este haotică și amuzantă, iar uneori filmările sunt întrerupte din cauza crizelor de râs.

„De obicei, prezentatorul se înfiletează în toate cadrele. Se bagă, comentează, baletează, are chestii de zis… Ei bine, în proiectul ăsta am rugat regizorul și echipa de editare de nu știu câte ori să mă scoată de oriunde și de oricâte ori pot din cadre, să-mi taie sunetul de oricâte ori pot… pentru că altfel seaude râsul meu măgăresc peste toată emisiunea. Sunt ai mei atât de dilii încât nu ai cum să te abții!Dacă am oprit filmarea vreodată?! O opresc încontinuu, pentru că după ce fac apucații câte un pocinog, râd ei… râde echipa de producție… râde publicul… râd invitații… râd cameramanii… efectiv nu mai ai cu cine să lucrezi! Așa că dau stop, le las timp oamenilor să râdă și-apoi repornim. Pentru că altfel… nu poți merge mai departe!”, a spus Cabral.