Cadoul „kinky” primit de Theo Rose de la un fost iubit: „Nu am apucat să îl folosesc!”

Theo Rose a făcut dezvăluiri incendiare în podcastul lui Mihai Bobonete. Theo Rose a povestit despre o întâmplare amuzantă pe care a trăit-o, după ce a fost întrebată ce cadouri „kinky” a primit la foștii ei iubiți.

Fără să stea pe gânduri, artista a povestit despre jucăria sexuală înmânată de primul ei ”gagic”.

„O singură dată am primit. Un singur băiat, adică primul meu gagic a îndrăznit să îmi facă un cadou (…) Nu urma să îl folosim sau ceva, pur și simplu mi l-a făcut cadou. Eu plecam. Adică mi l-a dat cadou înainte să plec. A zis că are un cadou pentru mine, care este pentru oameni inteligenți. Nu am apucat să îl folosesc că a venit o verișoară în vizită pe la mine. Când eram eu plecată, m-a sunat și a zis „Vezi că…și eu ăsta, dar vezi că l-am șters cu spirt”, a spus Theo Rose, care a adăugat că jucăria sexuală a fost aruncată ulterior.

Theo Rose este însărcinată cu Anghel Damian

Cântăreața cu regizorul serialului „Clanul”, de la Pro TV, la numai patru luni după ce au confirmat, în mod oficial, relația.

Cei doi așteaptă cu nerăbdare să devină părinți, iar fanii se întreabă cine va fi nașul micuței sau a micuțului care va veni pe lume, la finalul lunii iunie 2023.

Anghel Damian și Theo Rose au confirmat sarcina și au menționat că sunt foarte fericiți. Acum, fanii celor doi se întreabă cine vor fi nașii de botez ai copilului, dar, și când va avea loc nunta celor doi viitori părinți.

Dacă despre nuntă nu se știe nimic, la capitolul botez a apărut informația conform căreia Horia Brenciu ar fi cel care-și dorește să îl boteze pe noul membru al familiei lui Theo Rose, potrivit .

Artistul a postat pe rețelele de socializare un mesaj, în care dă de înțeles că și că se gândește, deja, la numele copilului.