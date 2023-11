Călin Donca, afaceristul aflat în arest, a transmis un mesaj pentru soția sa. Ce spune despre relația cu Orianda Donca

Călin Donca, milionarului brașovean care a fost condamnat la arest preventiv într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune şi manipularea pieţei de capital, a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj special pentru , Orianda Donca.

Ce mesaj a postat omul de afaceri pe internet

Cu toate că , pe contul afaceristului a fost postat zilele trecute un videoclip în care vorbește despre relația cu partenera sa de viață.

Se pare că acesta a dorit să-și exprime recunoștința față de mama copiilor lui.

„Dacă eu azi pic la 0 cu toate afacerile pe care le am, îmi iau soția de mână, ies pe stradă și vindem ceva. Nu știu ce, dar ne apucăm de vândut, pentru că amândoi suntem foarte buni vânzători și ea chiar dacă arată mai bine decât mine a fost cel mai bun vânzător din compania mea înainte să ne căsătorim. Acum poate spuneți că am luat-o pe interes.

Însă am zis că lângă mine trebuie să fie un om pe care să mă bazez. Iar eu soția mi-am întâlnit la un seminar de genul acesta, nu în club. Că unii în club le căutați. Eu am căutat-o într-un mediu în care s-a dezvoltat și am considerat că poate să-mi fie sprijin”, susține Călin Donca în videoclipul publicat pe rețelele sociale, notează .

Călin Donca a fost arestat în luna septembrie

Magistraţii de la Tribunalul Brașov au decis să prelungească cu alte 30 de zile, la solicitarea procurorilor.

„Admite propunerea D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Braşov relativ la inculpații Donca Oncioiu Călin şi Buzatu Ileana-Oana. În baza dispoziţiilor art 234 şi urm Cod Procedură Penală prelungeşte măsura arestării preventive a inculpaților: Donca Oncioiu Călin şi Buzatu Ileana-Oana, pe o perioadă de 30 de zile pentru fiecare dintre inculpaţii indicaţi respectiv, începând cu data de 19.10.2023, până la data de 17.11.2023 inclusiv. Respinge cererile inculpatilor Donca Oncioiu Călin şi Buzatu Ileana-Oana de înlocuire a măsurii arestării preventive. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare”, se arată în decizia instanţei.