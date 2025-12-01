B1 Inregistrari!
Când a descoperit-o Mihai Trăistariu pe Theo Rose: „I-am prezis o carieră. Acum e vedetă, nu mai are nevoie de duet cu mine”

Traian Avarvarei
01 dec. 2025, 13:36
Mihai Trăistariu. Sursa foto: Captură video - Alexandru Constantin / YouTube
Cuprins
  1. Ce amintiri are Mihai Trăistariu cu Theo Rose
  2. Ce melodie ar vrea să cânte Mihai Trăistariu cu Theo Rose

Mihai Trăistariu a povestit că a întâlnit-o pe Theo Rose încă de când aceasta era o adolescentă de 14 ani. I-a recunoscut talentul și chiar i-a acordat un premiu. El a intenționat să cânte într-o zi în duet cu ea, dar n-a mai apucat pentru că au lansat-o niște producători din Iași. Totuși, Mihai Trăistariu își dorește în continuare un duet cu Theo Rose.

Ce amintiri are Mihai Trăistariu cu Theo Rose

„Vai, ce-mi plăcea! I-am prezis o carieră, i-am dat un premiu special numit Premiul Mihai Trăistariu și urma să cânt într-o zi în duet cu ea. Dar ea a reușit de mică.

Deci, după vreun an, după concursul ăla, au luat-o niște producători din Iași și au lansat-o în timp. S-a lansat în timp și uite, acum e vedetă, nu mai are nevoie de duet cu mine să se lanseze, dar urma să fac”, a povestit Mihai Trăistariu, în podcastul „Viața ca Poveste”, potrivit Libertatea.

Ce melodie ar vrea să cânte Mihai Trăistariu cu Theo Rose

Totuși, artistul spune că ar cânta oricând cu ea, iar prima opțiune de melodie ar fi Endless Love, varianta interpretată de Mariah Carey și Luther Vandross.

„Ea chiar cântă cu o tendință spre manele, ritmurile se duc spre manea. Ăsta-i trendul. Și atunci ea ce vrei să facă? Să cânte operă? Trebuie să cânte ce se cere ca să aibă succes. Și bubuie de concerte. E peste tot”, a mai spus Mihai Trăistariu despre Theo Rose.

Tags:
