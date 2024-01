Când își va primi Dorian Popa permisul de conducere, după ce a fost prins drogat la volan / Ce a spus artistul: „Nu sunt mândrul deloc”

Dorian Popa, artiști, influenceri și youtuberi din România, a rămas fără permis, după ce la finalul lunii octombrie 2023 a fost prins drogat la volan. Nu de mult, artistul a fost întrebat când își va primi permisul de conducere înapoi.

Artistul a fost prins vineri seara, 28 octombrie, în jurul orei 21:15, în Domnești, București, în timp ce . Polițiștii i-au efectuat un drugtest, iar apoi a fost dus la spital pentru recoltarea probelor.

După cele întâmplate, Dorian Popa și după o relație de 11 ani. Acum, Babs locuiește într-o casă nouă, la o distanță de aproximativ 6 kilometri de vila lui Dorian Popa. Ea și-a mutat și atelierul de îmbrăcăminte pe care îl avea cu fostul ei partener de viață.

Când va avea dreptul să conducă din nou

Dorian Popa este una dintre cele mai active persoane publice pe YouTube, unde este urmărit de peste două milioane de abonați. Recent, el a vorbit despre cum a fost anul 2023 pentru el.

„2023 a fost un an greu și am făcut greșeli flagrante pe care mi le-am asumat. Din punct de vedere financiar, 2023 a fost cel mai bun an de când exist eu pe această planetă, motiv pentru care îi mulțumesc încă o dată Lui Dumnezeu din tot sufletul. Sperăm ca 2024 să fie măcar la fel de bun”, a spus Dorian Popa pe YouTube.

Unul dintre urmăritorii lui Dorian Popa și-a dorit să afle când va intra în posesia permisului de conducere, după ce i-a fost suspendat pentru că a fost prins drogat în trafic.

„Nu știu asta. Sunt lucruri pe care autoritățile le vor decide. Eu pot spune că acum trag ponoasele greșelii pe care am făcut-o. Nu sunt mândru deloc, dar sunt conștient că este foarte important să înțeleg greșeala pe care am făcut-o și să nu o repet. (…) Doamne ajută să vină cât mai repede! Important este acum că eu trebuie să fiu atent să muncesc cum trebuie și să îmi văd de lucrurile mele în viață. Permisul… când va vrea Doamne-Doamne să vină. Atunci când permisul va veni înapoi o să putem discuta și despre achiziții de mașini noi”, a mai spus Dorian Popa, potrivit .