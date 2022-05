Care a fost motivul pentru care Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au botezat cel de-al treilea băiețel la 10 luni

Adela Popescu și Radu Vâlcan . Cei doi sunt părinți fericiți și împliniți. Partenerii cresc trei copii și se bucură de fiecare clipă petrecută împreună.

La mai bine de 10 luni după ce , Adela Popescu și-a botezat băiețelul sâmbătă, pe 7 mai. Botezul a fost organizat într-un timp foarte scurt, iar petrecerea a avut loc în centrul Bucureștiului, având ca tematică „Cei trei purceluși”.

Motivul pentru care Adela și Radu au decis să facă botezul mai târziu

Weekend-ul trecut, Adela Popescu și Radu Vâlcan , pe Adrian. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 7 mai, la un local din Capitală, la care au participat în jur de 40 de persoane, familie și prieteni.

Ea și soțul ei planificau ca evenimentul să îl facă la trei luni de la nașterea micuțului, însă in păcate, Adela a avut Covid-19 și .

„La noi ca la nimeni. Am și vorbit cu Radu și i-am zis că nu se poate, suntem ceva ce nu mai există. Copilul trebuia botezat ca la carte, la trei luni. Ne-am organizat frumos, petrecere, tot ce trebuie, am antamat la restaurant, am făcut aranjamente florale, foto corner, nu știu ce invitații, tot.

Cu trei zile înainte am făcut COVID și am anulat tot. După care a fost etapa aia de pandemie și s-a întrerupt pentru o scurtă perioadă, apoi a început turul doi de pandemie, iar am încercat să ne protejăm rudele și așa mai departe.

Și acum când ne-am întors de la Paște am stat și ne-am gândit că nu se poate, trebuie să ne apucăm de treabă, să stabilim o dată și să facem botezul copilului. Are 10 luni, nu puteam să-i tăiem moțul și să-l și botezăm în același timp”, a povestit Adela Popescu.

Cine a participat la botezul lui Adrian Vâlcan

La petrecerea de botez al mezinului Adrian, pe lângă rude, au participat și , Adela și Radu. Nașa micuțului a fost verișoara Adelei Popescu, Ioana Scărlătescu.

„Am avut un botez restrâns, cred că au fost 40 de oameni, doar prieteni apropiați și familia. Am dansat, m-am simțit super bine, m-am simțit minunat. Și locația…a fost o grădină în centrul Bucureștiului. Asta ne-am dorit, să nu fie complicat pentru oameni.

Chiar a fost foarte relaxant. Mi-am dat seama că am ajuns la maturitate și știți după ce? Când am realizat că, pur și simplu, nu m-a sinchisit foarte tare să le fac pe plac celorlalți. Nu, am vrut să mă simt bine având încredere că cei pe care i-am chemat chiar sunt oameni mișto”, a recunoscut Adela Popescu, potrivit fanatik.ro.