Care a fost ultima rugăminte a Ronei pentru sora ei, înainte să se stingă din viață. Dezvăluirile Rindei Hartner

Rinda Hartner a dezvăluit detalii despre ultimele clipe din viața surorii ei, , care a decedat la vârsta de 50 de ani. Rinda a fost alături de ea până când și-a dat ultima suflare și a mărturisit care a fost ultima rugăminte a surorii ei.

Rona Hartner a fost înmormântată pe 1 decembrie 2023 la Cimitirul Bellu Catolic. Sora ei, Rinda, a povestit cu ochii înlăcrimați despre ultimele momente alături de Rona, informează

Care a fost ultima rugăminte a Ronei

Rinda a explicat că Rona era împăcată cu gândul că se va stinge din viață cât de curând, încâ de primăvara trecută când a început să aibă dureri foarte mari din cauza bolii de care suferea. Astfel, înainte să moară, Rona i-a cerut surorii ei să o îmbrace într-o rochie albă.

„Era liniștită de la medicamente, dar cum s-a crăpat de ziuă, au început păsările să cânte pe-afară, și am văzut cum, deodată, s-a luminat și zâmbea. I-am zis: «Visezi? Ce visezi?». Și, după aceea, m-am uitat mai bine la ea și i-am zis că vede pe cineva. I-am zis «Drum bun, Ronel, o să ne mai vedem când mi-o veni și mie timpul». Și știu că a plecat cu zâmbetul pe buze. Chiar dacă a plecat prematur, că nu voia încă să plece, voia să se ocupe de fata ei, s-o vadă, să ajungă la majorat, să joace la nunta ei. Dar așa a fost să fie. Și Rona era împăcată cu asta.

Mi-a zis din vară, când am fost la ea, cât tocmai primise diagnosticul. Mi-a zis «Rinda, mă îmbraci în alb, mă îmbraci mireasă, pentru că eu o să mă mărit cu Dumnezeu». Și i-am spus bine, să îmi spună ce haine. Ne uitam prin haine. Îmi arăta ea. Și m-am bucurat că am putut să fiu, astă-vară, cu ea cum era pe timpuri. Am dormit în același pat, am făcut concursuri, dar o vedeam că nu e bine, că se duce. Și ea, totuși, păstra dreaptă. A ajuns și fratele meu în Franța, eram toți trei. Chiar dacă nu avea putere, avea dureri înfiorătoare. Tot aștepta rezultatul să vadă ce celule sunt. Zicea duminica să mergem la biserică. (…) Avea suflet și minte de artist. Făcea pauza la 3 pași, de durere. Dar mergea la biserică și se ruga.

Mă durea sufletul să văd cum suferă. Îmi zicea că și-a luat putere în biserică. A fost nemaipomenit că a crezut atâta în Dumnezeu și avea încredere completă în El. Și mi-a scris în martie anul trecut, chiar înainte de ziua ei, mi-a scris un text lung cu ce înseamnă «Facă-se voia Ta, Doamne». Ea avea o legătură puternică cu Dumnezeu”, a spus Rinda Hartner, în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene.

Ce boală a avut artista

în 2019 de cancer la colon și ficat, a avut o operația în zona abdominală pentru eliminarea unei tumori și a reușit să învingă boala. Dar, ea a recidivat, în iulie 2023, și i s-a mutat la plămâni și creier. Ultimul diagnostic a fost că cel de la plămâni se află în stadiul 4 cu metastaze.