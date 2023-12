Care a fost ultimul mesaj postat de Stephan Pelger pe rețelele sociale, înainte de a-și pune capăt zilelor

O tragedie zguduie lumea showbizului românesc, odată cu șocanta veste că celebrul creator de modă prin spânzurare. Această neașteptată despărțire de viață a lăsat o urmă adâncă în inimile tuturor, deoarece Stephen părea mereu o persoană plină de fericire și înfloritoare. Cu doar patru zile în urmă, în ultima sa postare online, designerul afișa un zâmbet larg, fapt care accentuează și mai mult contrastele tragice ale acestei întâmplări devastatoare.

Suferința ascunsă a unui om optimist

Stephen s-a pozat alături de un chef, iar zâmbetul său larg a reușit să-i înșele cu ușurință pe toți privitorii, dând impresia că în sufletul său totul este în regulă. Cu toate acestea, suferința pe care o ascundea cu grijă a devenit, în cele din urmă, prea grea de suportat.

Deși părea optimist în mediul online, acum doar două zile înainte de tragedie, a publicat un mesaj plin de tristețe, în care și-a exprimat dorul de tată.

În ciuda suferinței intense pe care o trăia din cauza depresiei, își păstra cu strictețe secretul din adâncul sufletului său, iar în cele din urmă, durerea își rosti ultimul cuvânt, scrie .

Stephan Pelger se lupta cu insomnii și dependența de medicamente pentru somn

de aproape cinci ani. În 2018, a fost răpit, jefuit și bătut de două femei la Cannes, o experiență traumatizantă care l-a afectat profund. Suferind de depresie și insomnii, a fost nevoit să ia medicamente pentru a putea dormi.

„Nu poți să dormi, nu poți să te odihnești. Se tratează cu medicamente. Ele se iau în crescendo. Se începe din punctul acela din Franța, de atunci am început să iau pastile de somn de 5 ani. Pastilele sunt foarte toxice, iei una la început, apoi 2, 3, apoi 4 și începi să nu mai ai control asupra lor.

Eu am o depresie latentă. Nu e o depresie care apare în fiecare zi. Sunt un om fericit, sunt un om realizat, sunt un om care se bucură de viață, de prieteni, de ceea ce am realizat în atâția ani, dar am momente în care cad atât de rău… Am avut aproape o săptămână în care nu am putut să mă ridic din pat”, dezvăluia Stephen Pelger, înainte să se interneze la dezintoxicare.