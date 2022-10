Care este boala de care suferă fiul lui Tataee de la B.U.G. Mafia

Tataee, membrul B.U.G. Mafia, a mărturisit că fiul lui este pentru o boală. Potrivit artistului, băiatul este fericit și inteligent, dar percepe lumea într-un mod diferit.

Care este diagnosticul băiatului

Medicii au diagnosticat băiatul lui Tataee cu autism. Vlad Irimia, pe numele său din buletin, spune că „Cred că și eu am avut o formă mai ușoară. , deși beneficiază de tratament”.

Solistul a mai susținut că Einstein avea și el o formă de autism ca mulți alți oameni inteligenți.

Declarația artistului

,,Unul dintre copiii noștri are autism. E autist și, urmărind evoluția lui, cred că am avut și eu o formă puțin mai ușoară. Nu e o boală, deși beneficiază de tratament, dar nu se știe dacă funcționează. Diferența față de noi e că văd și percep altfel lucrurile. Atât. În rest, copilul nostru e foarte fericit, foarte inteligent. Einstein a fost autist. După cum spuneam, eu cred că am fost autist. Dar mulți oameni foarte inteligenți au fost autiști și au văzut altfel lucrurile și poate asta i-a făcut să fie speciali. În momentul în care renunți la treaba asta, să fie ca noi copiii, să ne urmeze pașii, că toți avem obsesia asta. Ar trebui să renunțăm la asta pentru că ei vor decide”, a fost declarația făcută de Tataee în timpul podcastului lui Mihai Morar.

Căsătoria secretă a lui Tataee cu soția sa Mona a fost în anul 2012, fiind rezultatul a opt ani de relație. Cuplul avea deja o fiică la vremea ceremoniei. Soții au împreună trei copii: Antonia Olga, Mihai și Cristian Vlad.