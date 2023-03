Care este motivul pentru care Mihai Morar a renunțat la televiziune: „Problema e când ajungi la minus”

Mihai Morar a fost unul dintre jurnaliștii care a îmbrățișat succesul în televiziune, însă în cele din urmă radio a rămas domeniul în care a vrut să activeze.

Având o bună perioadă o emisiune cu audiențe ridicate, Morar a luat decizia să renunțe la televiziune și să se concentreze exclsuiv pe radio și alte proiecte similare, precum este podcastul său.

Acesta a explicat de curând care a fost motivul principal ce l-a determinat să plece de pe micul ecran, povestind că formatul emisiunii în care activa nu îl mai determina să rezoneze cu lumea televiziunii.

„Momentul 0 nu îl știu, a fost, dar nu îl știu. Trebuia să fie cu mult înainte de a se termina aventura mea cu emisiunea pe care am prezentat-o. Problema e când ajungi la minus. M-am dus, normal, că acolo te duc confortul, rutina, obișnuința unui loc călduț, unui fotoliu moale, unor invitații care vin așa, pe bandă rulantă, se schimbă din 15 în 15 minute, îi sună producătorul, tu vii cu 5 minute înainte de emisiune și le pui întrebări ca șmecherul.

Nu mai era sufletul meu acolo de foarte mult timp. Eu nu am o problemă cu televiziunea, dimpotrivă, eu cred că dacă faci conținut, poți să îl faci oriunde, important e să îți găsești publicul și să fii ok cu sufletul, dorințele tale, visurile tale. Nu mai era cazul la mine, dar nu mi-am dat seama la momentul zero, că dacă îmi dădeam seama s-ar fi întâmplat mult mai devreme.”, a menționat Morar la podcastul Ilincăi Vandici.