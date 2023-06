Carmen Brumă, despre trauma suferită în adolescență: „Afectează tot parcursul vieții adulte”

Carmen Brumă a trăit o adevărată traumă în adolescență, când s-a confruntat cu kilogramele în plus. Mai exact, vedeta cântărea 87 de kilograme, iar acest lucru a demoralizat-o complet. În acele momente, recunoaște că îi scăzuse foarte mult stima de sine și simțea că nimeni nu o înțelege, relatează Spectacola.ro.

Carmen Brumă, despre perioada când era supraponderală

„O eră foarte agresivă, într-adevăr. Eu însămi sunt o fostă adolescentă supraponderală, am avut nu mai puțin 87 de kilograme, asta înseamnă 37 de kilograme peste greutatea pe care o am la acest moment și știu ce înseamnă trauma cauzată de aceste kilograme în plus și disconfortul fizic real pe care îl ai, dublat de oprobiul societății, de presiunea care e pusă, mai ales la vârsta respectivă, și de incertitudinile și lucrurile complicate prin care treci la vârsta adolescenței. Fără să ai aceste probleme de greutate, ele vin peste o cohortă de stări emoționale”, a spus Carmen Brumă pentru .

Vedeta a adăugat că adolescenții au insecurități și se simt neînțeleși în societate, chiar dacă nu au probleme de greutate. În schimb, când se adaugă și acest lucru, ajunge să fie afectată serios și viața adultă.

„Insecuritatea, neîncrederea în sine, fuga pământului de sub picioare, neînțelegerea ta și a lumii din jur, negăsirea unui scop, toate astea fac parte din ceea ce simte un adolescent și fără să aibă probleme de greutate. Cu atât mai mult în momentul în care ai astfel de probleme, e greu, e traumtizant și, din păcate, foarte multe dintre fetele și adolescenții, care trec prin asta, ies cu mari traume care-i afecteaza pe tot parcursul vieții adulte și cred că este necesar ca un părinte ca un adult să îi ajute să ducă această bătălie cu kilogramele în plus, alături de ei.”, a adăugat pentru sursa citată.

Cum s-a schimbat viața lui Carmen Brumă

Carmen Brumă a mărturisit că viața ei s-a schimbat complet, după ce a ajuns la forma dorită. Acum, vedeta se simte mult mai încrezătoare și mai stăpână pe ea.

„Mă simt mult mai stăpână pe mine, mă simt mult mai încrezătoare, cu mai multă experiență, cu o mai mare capacitate de a înțelege lucrurile prin care am trecut și de a extrage lucrurile bune, cu mai multă reziliență și, sper eu, mai înțeleaptă.”, a mai spus vedeta, pentru Viva.ro.