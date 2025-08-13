B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Carmen Brumă și Mircea Badea, vacanță în familie. Ce destinație au ales

Carmen Brumă și Mircea Badea, vacanță în familie. Ce destinație au ales

Selen Osmanoglu
13 aug. 2025, 14:55
Carmen Brumă și Mircea Badea, vacanță în familie. Ce destinație au ales
Carmen Brumă, alături de Mircea Badea

Carmen Brumă, Mircea Badea și fiul lor de 11 ani, Vlad, au mers în vacanță. Ei au povestit cum a fost experiența.

Cuprins

  • Ce destinație au ales
  • Obiceiuri sănătoase chiar și în vacanță

Ce destinație au ales

Familia a ales să meargă, anul acesta, în Tenerife. De acasă, pe lângă bagaje, au luat și obiceiurile sănătoase.

„Anul acesta am ales Tenerife ca destinație de vacanță. A fost ideea mea, care a plecat de la o locație pe care am văzut-o pe Instagram, Dragon Tree Vila. Mi-a atras atenția pentru că avea toate facilitățile necesare, o grădină de vis și o priveliște senzațională. Când am văzut că se află în Tenerife m-am bucurat pentru că era o destinație în care nu ajunsesem”, a povestit Carmen Brumă.

„Am făcut ședință acasă și toată lumea a votat pentru. De obicei așa alegem destinațiile, se propune o destinație și se votează democratic”, a adăugat ea, pentru Click.

Obiceiuri sănătoase chiar și în vacanță

Carmen Brumă nu a sărit peste cele 20 de minute de antrenament în natură, afară. Ea și-a făcut antrenamentele pe terasa vilei în care s-a cazat în Tenerife.

„Sportul în vacanță este esențial pentru starea mea de bine. Face parte din ritualul meu de îngrijire personală, la fel ca dușul, spălatul pe dinți, demachiatul etc. Nu e o corvoadă, e un gest simplu de îngrijire, iubire și respect de sine. Antrenamentele pe care le fac în vacanță sunt bazate pe exerciții simple, de cele mai multe ori cu propria greutate pe care le poți face într-un spațiu restrâns, inclusiv într-o cameră de hotel”, a spus aceasta.

„În Tenerife am avut locul ideal pentru antrenamente, pentru că vila unde ne-am cazat are o grădină senzațională cu plante, trepte, vegetație luxuriantă și mi-a plăcut tare să-mi fac antrenamentele în fiecare dimineață într-un astfel de cadru”, a mai adăugat aceasta.

