Radu Bucălae și soția, sfârșit de vacanță de coșmar. Ce au pățit cei doi îndrăgostiți în Tenerife

și soția lui, Alexandra, sunt foarte apreciați pentru relația pe care o au. Aceștia au cucerit publicul și prin participarea la emisiunea , unde, deși nu au stat foarte mult, au reușit să intre la inima telespectatorilor.

Recent, cei doi au povestit pățania pe care au avut-o în vacanța de anul trecut. Când credeau că lumea e a lor și că se vor bucura pe deplin de una dintre cele mai tari experiențe, au avut șocul de a afla ceva ce nu știau despre ei înșiși.

Ce au pățit Bucălae și soția, în vacanță

Comediantul a povestit experiența șocantă din Tenerife. Când vacanța se afla pe sfârșite, aceștia au decis să facă o croazieră cu vaporul. Deși era scump, nu s-au uitat la bani, mai ales că bugetul le permitea și era și ultima seară pe care o petreceau acolo.

Cei doi s-au mai plimbat cu vaporul, însă de această dată a fost diferit. Vaporul era mult mai mic, iar ei au descoperit, în timp ce pornea acesta, că au rău de mare.

Tot ce le-a mai rămas să facă a fost să stea în cel mai înalt punct al vaporului, nemișcați, timp de peste patru ore, cât dura croaziera.

„Anul trecut am fost în Tenerife, iar în ultima zi de vacanță am luat o croazieră cu vaporul. Noi nu am știut, am mai fost cu un vapor, însă mai mare, nu am știut că ne este rău de mare. Croaziera dura patru ore și jumătate, cu mâncare inclusă, băutură inclusă, tot ce vrei. Am decis, am spus că nu contează, e ultima zi, ne-a mai rămas buget, nu avem cum să ne întoarcem cu bani acasă, ne luăm plimbare cu barca. „De cum ne-am urcat pe barcă și a plecat mini-vaporul, barca ce era, am simțit amândoi. Prima dată Alexandra era puțin amețită, după mi-am dat seama și eu că mi se face rău. Și patru ore și jumătate am stat la etajul bărcii, era un colț unde stăteau toți oamenii cărora le era rău, eram mai mulți. Am stat fix, mă țineam de o țeavă, pentru că atunci când îți este rău de mare, nu poți să stai în diverse poziții, trebuie să stai cumva fix. Patru ore și jumătate am stat și, iertați-mă, am vărsat”, a declarat Radu Bucălae pentru

Radu Bucălae: „Patru ore și jumătate de coșmar”

Prezentatorul a povestit că nu erau decât ei doi în acea situație, ci dimpotrivă. Mai mulți oameni se confrunta cu aceeași problema. Tocmai din acest motiv, exista o zonă special amenajată, unde, din când în când, venea cineva să le ofere câte o mână de ajutor.

„Acel colț era special amenajat pentru cei cărora le este rău. Era un domn pe barcă, care era român și știa cumva niște tertipuri, iar din când în când venea acest băiat foarte drăguț, care arunca cu apă cu gheață pe noi și ne mai răcorea puțin. Patru ore și jumătate de coșmar, horror, horror. Nu mai luam croaziera, stăm pe uscat”, a adăugat Radu Bucălae.