Carmen Brună dă cărțile pe față: Munca ce se află în spatele succesului ei, detaliată de către personalitatea TV

Carmen Brumă a oferit recent un interviu revistei Ca Tine, unde a discutat dedesubturile succesului ei ca mamă și nu numai.

Aceasta a început prin a explica legătura sacră pe care a format-o cu satul românesc, acela fiind locul unde era întâmpinată de obicei cu dragoste de bunicii ei.

„Exact aceasta legată de satul unde am crescut o bună perioadă a vieții mele și în care mi-am petrecut foarte multe vacanțe, acolo unde am fost îngrijită cu foarte multă dragoste de către bunicii care nu mai sunt. Este un subiect foarte sensibil pentru mine și evident că mă emoționează.”

„Sunt tot felul de mirosuri care îmi trezesc amintiri. De exemplu, felul în care miroase căldura venită de la o sobă de teracotă. Pâinea făcut în cuptorul de lut are un miros și un gust anume. La fel roșia culeasă atunci din grădină, nu se compară cu nimic.”, a spus aceasta

Lecția cea mai importantă: încrederea

Întrebată care e cea mai importantă lecție pe care a învățat-o de la fiul ei, aceasta a răspuns: Să am încredere în el. E cea mai bună lecție pe care mi-a dat-o. Să nu-l mai protejez excesiv. Am învățat în timp că protecția excesivă îi face rău unui copil.”

Rolul de mamă este luat foarte în serios de Carmen Brumă. Aceasta a declarat că a trecut prin mai multe etape în această privință.

„Am avut multe etape în viața mea de mamă. Am fost la început o mamă extrem de panicoasă, o panică pe care am reușit că o temperez cu foarte multă informație. Lucrurile au stat complet invers, cu cât citeam mai mult, cu atât deveneam mai panicoasă. Am avut o perioadă de panică maximă.”

„După care am început să mă relaxez, dar niciodată excesiv. N-am fost niciodată o mamă foarte relaxată și stăpână pe situație. Acum cred că sunt o mamă care s-a mai maturizat, care a căpătat experiență și care a învățat și a acceptat faptul că și din căzături copilul învață.”, a declarat ea.

Munca din spatele unui stil de viață sănătos

Dietele dau bătăi de cap mai multor români, ținând cond de statisticile care ne arată modul în care obezitatea se răspândește în țara noastră.

În acest context, Carmen Brumă a oferit o serie de sfaturi în adoptarea unei diete sănătoase și echilibrate.

„Imaginează-ți o farfurie rotundă pe care o împărțim în jumătate. În partea de sus punem proteinele, carne lapte, brânză, ouă. Cealaltă jumătate trebuie la rândul său să fie împărțită în două. Într-o parte pui legume, de toate felurile, cu cât mai diverse cu atât mai bine.”

„Dacă poți să mănânci cinci legume diferite într-o zi este minunat. Adică, nu mânca într-o zi doar roșii. E foarte important ca o alimentație sănătoasă să fie diversă. Noi toți avem probleme la acest capitol. În cealaltă jumătate punem făinoase sau amidonoase adică mămăligă, pâine, cartofi, paste sau orez.”, a continuat aceasta.