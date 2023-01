Carmen Harra, cel mai așteptat anunț! Clarvăzătoarea a anunțat când se termină războiul secolului

Carmen Harra este una dintre cele mai renumite clarvăzătoare din România. Aceasta și-a câștigat autoritatea datorită faptului că multe dintre previziunile sale au fost confirmate. Clarvăzătoarea a făcut, recent, declarații privind anii 2023 și 2024, dar cel mai interesant subiect abordat a fost posibila încetare a războiului dintre Rusia și Ucraina.

Ce ne așteaptă în 2023

Clarvăzătoarea afirmă că anul 2023 va fi benefic pentru omenire, cu schimbări pozitive cum ar fi ameliorarea conflictelor care vor avea loc în primăvară.

Într-o intervenție recentă pe YouTube, Carmen Harra a oferit vești pozitive, afirmând că anul 2023 va fi benefic din mai multe puncte de vedere, dar cel mai important este perspectiva încetării războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Undeva în primăvară anul acesta lucrurile se vor așeza. Acum un an am zis despre 25 martie, care nu este o zi întâmplătoare pentru noi care suntem religioși, dar ea este și conotată astrologic și numerologic. Deci iată că data asta are un potențial să pună sfârșit războiului. Dat fiind faptul că anumite lucruri se schimbă și îl vedem pe Putin care este generatorul acestui război, intrând într-o criză autopersonală.

A fost exact ca Regina Angliei, dar a intrat într-un an fatidic, 7, și coincidența acestor cifre duc la transformări în destinul omului dintr-odată peste noapte. Ceva se va întâmpla aici, care îl vizează direct pe el și duce la finalul acestui război. Omenirea are un pericol uriaș de război mondial în 2024, acolo trebuie să avem grijă, dar mai avem până atunci deci hai să nu proiectăm nimic. Deocamdată avem vești bune cu războiul anul ăsta”, a spus Carmen Harra, pe YouTube.