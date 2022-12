Carmen Harra, reacție imediată după ce mama lui Theo Rose i-a criticat predicția: „Nu m-au atacat să mă facă varză”

În urmă cu câteva săptămâni, în ceea ce privește relația dintre Theo Rose și Anghel Damian. Cei doi trăiesc o reală poveste de dragoste cu care au atras atenția multor fani.

Carmen Harra a spus în predicțiile de acum câteva săptămâni că Theo și Anghel nu sunt suflete pereche, iar problemele de cuplu vor fi de partea lor, lucru peste care mama solistei nu a putut să treacă și i-a răspuns cu o replică clarvăzătoarei.

Carmen Harra, despre reacția mamei lui Theo Rose

După ce mama lui Theo Rose i-a răspuns clarvăzătoarei, aceasta a dat imediat o replică spunând că ea nu a publicat nimic fără să se fi documentat foarte bine înainte și că a făcut acest lucru doar pentru ca cei doi să aibă grijă de relația lor.

„În primul rând, eu cred că am vorbit foarte frumos despre Theo Rose. Am spus că este frumoasă, talentată, că o să aibă un copil, minunat. Nimic rău. Eu fac niște analize, calcule. Eu am făcut multe anticipări de-a lungul anilor. I-am spus Adrianei Bahmuțeanu că va divorța de Prigoană. I-am spus Cristinei Rus că o să aibă trei copii. I-am spus Andreei Marin că va divorța de turc”, a spus în primă fază Carmen Harra.

„Iată că am spus niște lucruri care i-au deranjat atunci pe oameni, dar nu m-au atacat să mă facă varză. Știu că eu nu fac aceste afirmații neîntrebată. Eu am fost mereu întrebată. În multe cazuri am avut dreptate. Eu le doresc la tinerii ăștia doi tot binele din lume, dar nu mai vreau să fiu crucificată, clarvăzătoare, vreau să fiu recunoscută pentru ceea ce sunt eu, după studiile mele și educația mea. Revenind la Theo Rose, îi doresc tot binele din lume, îmi place, dar. Eu sunt specialist în relațiile umane. Eu am calificativul să analizez relația umană care există între ei. Deduc ceea ce iese din comportamentul lor uman că vor fi probleme în această relație, la un moment dat. Nu o spun cu răutate, ci ca să prevenim ceva. Să evităm niște lucruri. Ei nu sunt suflete pereche. Ea dacă vrea poate să evite anumite lucruri, să facă să meargă cât mai bine între ei”, a mai declarat clarvăzătoarea.

Cum a reacționat mama artistei în urma predicțiilor făcute de Carmen Harra

Mama lui Theo, Nina Diaconu, de Carmen Harra. Aceasta a subliniat faptul că este urât ca o persoană să-și dea cu părerea despre cei doi, pentru că nu e problema nimănui ce se întâmplă în familia lor, conform .

„Eu am făcut copil la 20 de ani. Copiii sănătoși se fac la vârsta aceasta. Nu după ce iei zece ani pastile. Vă rog să îi lăsați să se bucure de viața lor! Este treaba lor dacă o să le reziste relația sau nu.

Și dacă ține relația, și dacă nu ține, este problema lor. Este urât din partea unor oameni să își dea cu părerea dacă rezistă relația lor sau nu. Este treaba lor și atât”, au spus Nina Diaconu, mama lui Theo Rose.