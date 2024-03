Carmen Harra vine cu previziuni sumbre despre Kate Middleton. Ce spune clarvăzătoarea după ce Prințesa de Wales a anunțat că are cancer

Carmen Harra, una dintre cele mai cunoscute clarvăzătoare din țară, a făcut o dezvăluire de-a dreptul șocantă cu privire la Familia Regală din Marea Britanie, care, în prezent, trece printr-o perioadă destul de dificilă, după ce .

Ce spune Carmen Harra despre relația dintre prințul William și Kate Middleton

Chiar dacă Familia Regală se confruntă cu câteva probleme, Carmen Harra îi asigură pe fanii ei că prințul William și Kate Middleton nu se vor despărți niciodată, ținând cont de celebritatea lor. legătura dintre cei doi este una puternică și că nu poate fi ruptă atât de ușor, fiind un cuplu special datorită faptului că ambii dețin cifra 2 destin.

Un alt subiect abordat de Carmen Harra este afecțiunea de care suferă Kate Middleton. Din punctul ei de vedere, boala este una progresivă, de care nu va scăpa atât de ușor.

„În momentul în care între doi oameni a apărut o ruptură, o trădare, e tot un fel de divorţ. Foarte greu se reconstruieşte relaţia. Oamenii cu funcţii importante nu renunţă aşa uşor, dacă ar fi fost oameni de rând, Kate şi William ar fi divorţat. La ei e mai greu, dar iată că un divorţ nu poate însemna doar o hârtie la notar.

Lovitura luată de Kate este dramatică! Cancerul ei, în intuiţia mea, este destul de progresiv! Îi doresc să se recupereze pentru că are trei copii, a intrat într-o familie grea. Ea are o legătură karmică cu William, ei doi nu întâmplător s-au cunoscut, au cifra 2 în destin”, a mărturisit Carmen Harra, potrivit .

Carmen Harra, după ce s-a aflat că Regele Charles are cancer: „Are o cumpănă de viață”

Carmen Harra al III-lea a fost diagnosticat cu cancer. Suveranul britanic în vârstă de 75 de ani a fost depistat cu cancer la doar 9 luni după ce a fost încoronat.

Clarvăzătoarea a transmis că populația nu ar trebui să fie surprinsă dacă anul acesta Regele Charles se va retrage, iar fiul lui îi va lua locul.

„Eu am spus că el nu domnește decât foarte puțin. Foarte puțin. El are o cumpănă de viață între 75 și 76 de ani. Ia vedeți câți ani are el acum! Are o perioadă foarte grea. O să ia fiul său conducerea. Eu am spus în prima mea carte despre asta, acum vreo 20 și ceva de ani. Va veni William. Am scris că Regina urma să moară și am spus că persoana care o urmează nu este neapărat Charles, în ideea că Charles este atât de tranzitoriu, că are o domnie scurtă de parcă nici n-ar fi fost.

Sunt șanse ca anul ăsta să ajungă William la tron, pentru că . Anul ăsta aduce toate surprizele Pământului pentru noi, mai ales în ceea ce privește politica, cu tot ce vrei și ce nu vrei, de la America până în Rusia, în Asia. Toată omenirea e zguduită de evenimente politice absolut neașteptate. Nimic din ce prezicem noi va fi complet pe dos. Este altfel, nu neapărat pe dos. Suntem luați prin surprindere în toate părțile lumii”, a declarat Carmen Harra.