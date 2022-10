Carmen Negoiță, dezvăluiri despre divorț: „A fost o eliberare”

Carmen Negoiță a împărtășit recent celor care o urmăresc și apreciază detalii din culisele celei mai dificile perioade pe care a traversat-o, în timpul divorțului de fostul său soț, Ionuț Negoiță.

Frumoasa blondină a recunoscut că a avut nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni, însă a afirmat că nu regretă pasul pe care l-a făcut, notează

Carmen Negoiță, detalii despre divorț

Carmen Negoiță a divorțat în urmă cu 12 ani de tatăl copiilor ei. Chiar și așa, deși a trecut atâta timp, aceasta a preferat să nu facă dezvăluiri despre acea perioadă. Curând s-a decis însă să își deschidă sufletul și să vorbească despre momentul divorțului.

Aceasta a afirmat că este împăcată cu decizia pe care a luat-o la vremea respectivă, fiind convinsă că a făcut ceea ce era cel mai bine pentru ea, dar și pentru copii.

„A fost o eliberare care s-a produs în timp. (…)Pentru mine a fost ca un câștig. Aveam tot spațiul pentru mine, aveam loc să mă desfășor, aveam loc să mă ocup de mine și să fac ceea ce vreau eu. (…) N-a fost ușor pentru ei (n.r. copii). Nu s-a văzut niciodată, dar am dormit un an și jumătate între ei doi, ca să-i scot din pat. Mai ales Ingrid, care era foarte atașată de mine. A trebuit să merg foarte mult timp la psiholog cu ea. (…) Multă lume m-a blamat, mai ales din cei cunoscuți, care mi-au zis ”de ce divorțezi, că tu nu ai grija zilei de mâine și ar trebui să fii fericită”, ori viața nu înseamnă numai asta. Mi-am asumat faptul că nu o să-mi permit nicii pe sfertul sfertului din ceea ce-mi permiteam, dar am ajuns la concluzia că e mai important să încep să mă dezvolt ca om”, a mărturisit Carmen Negoiță, potrivit .

„Eu am fost foarte convinsă. Pentru mine au fost mulți, mulți ani și multe experiențe înainte de … Am zis că la un moment dat o să scriu o care despre asta, pentru că toată lumea a considerat că este roz acea relație, dar … vai de mine. Am suferit foarte mult. Pentru mine a fost o maturizare extrem de bruscă acea relație. (…) Nu pot să spun nici că-l urăsc, dar nici că … este un fel de resemnare și detașare totală. (…) Unde te poate afecta un om, care, pentru el, scopul lui în viață sunt numai banii … fix acolo. Să te facă să simți cât mai multe lipsuri, ca el să se punăă pe o poziție, ceea ce, din punctul meu de vedere, este o gândire foarte limitată”, a adăugat aceasta.

