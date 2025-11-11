Carmen Tănase, în vârstă de 64 de ani, este o iubitoare de . Ea are mai mulți câini și mai multe pisici, însă le ajută și pe cele abandonate, din sat. Iată ce face aceasta zilnic!

Câte animale de companie are Carmen Tănase

Actrița a mărturisit că are mai bine de 15 animale de companie, atât câini, cât și pisici. De asemenea, ajută zilnic animalele abandonate din sat și le hrănește, conform unica.ro.

„Acasă am 8 căței și restul pisici, peste 15 sunt, da”, a mărturisit ea. „E costisitor și nu numai atât. Ăștia sunt ai mei și sigur că lor le iau ce e mai bun, dar eu îi am pe toți din sat pentru că îi hrănesc. Pe toți. Ăia din sat cred că sunt vreo 25‑30 de câini, fără ai mei, care sunt hrăniți zilnic”, a adăugat.

O dragoste descoperită încă din copilărie

Actrița Carmen Tănase a mărturisit că dragostea ei față de patrupezi a început încă din copilărie și a continuat să crească pe parcursul anilor.

Aceasta a mărturisit că ajuta încă de mică animalele pe care le găsea pe stradă. Cu toate acestea, nu s-a îmbolnăvit niciodată.

„Mai găseam și pe vremea aceea câte o pisică răioasă sau ceva, și pe aceea o luam. Nu m-am îmbolnăvit niciodată și, credeți-mă, am scos cu mâna căpușe de pe câini, dar nu am avut nimic niciodată”, a mărturisit Carmen Tănase.

Carmen Tănase

Carmen Tănase este o actriță de teatru, film și televiziune, cunoscută pentru talentul și carisma sa. A jucat în numeroase producții, de la drame la telenovele, și este apreciată pentru prezența puternică și interpretările memorabile.

Dragostea ei pentru animale, descoperită încă din copilărie, a făcut-o să se gândească serios dacă să meargă la Facultatea de Medicină Veterinară, însă, la îndemnul tatălui ei, a ales actoria, în cele din urmă.