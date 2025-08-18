B1 Inregistrari!
Cât a costat rochia de mireasă purtată de Alina Eremia în ziua nunții și ce semnificație ascunsă a avut buchetul

Ana Maria
18 aug. 2025, 16:47
Sursa foto: Instagram / @Alina Eremia

Alina Eremia și Edy Barbu s-au căsătorit sâmbătă, 16 august, la Palatul Snagov, în cadrul unei ceremonii elegante și plină de emoție. Evenimentul s-a desfășurat în aer liber, alături de familie, prieteni și nașii lor, Lucian Ștefan Gîtiță, fondatorul Global Records, și soția acestuia.

Cuprins:

  • Ce rochii spectaculoase a purtat artista
  • Ce melodie au ales pentru dansul mirilor
  • Cine s-a aflat printre invitații de seamă
  • Ce mesaj emoționant a transmis Alina Eremia după nuntă

Ce rochii spectaculoase a purtat artista

Pentru cununia religioasă, artista a ales o rochie din dantelă semnată de Cristina Săvulescu, intitulată „The Undone”, evaluată la 8.500 de lei. Ținuta a fost completată de un voal delicat și bijuterii fine cu diamante.

Buchetul miresei a fost format din cale albe, flori cu semnificații profunde: un nou început, puritate, sinceritate și prosperitate.

Mai târziu, Alina Eremia a schimbat ținuta și a ales o rochie mini strălucitoare, tot marca Cristina Săvulescu, perfectă pentru petrecerea de seară.

Ce melodie au ales pentru dansul mirilor

Momentul dansului mirilor a fost încărcat de emoție, cei doi alegând piesa „Lose Control” interpretată de Teddy Swims, o melodie cu versuri pline de dragoste, potrivit Ziare.com.

Cine s-a aflat printre invitații de seamă

Petrecerea s-a transformat într-o adevărată sărbătoare, cu muzică și atmosferă întreținută de Puya. Printre invitații speciali s-au numărat Amalia Năstase, Antonia, Sore și Minelli.

Ce mesaj emoționant a transmis Alina Eremia după nuntă

După eveniment, artista a împărtășit pe rețelele sociale un mesaj emoționant:

„Pentru că nu-mi încap în piele de fericire și mi-e greu să mă adun și nu aș putea să fiu succintă pentru că nu-mi ajung caracterele aici pe Instagram ca să descriu tot ce am simțit ieri și cât am plâns de fericire (vedeți minutul 3:00), las aici un video care înglobează toată emoția zilei de ieri și cum se simte să te căsătorești cu sufletul pereche. A fost sublim. A fost ca în povești. Le mulțumim celor care au fost alături de noi și ne-au ajutat să scriem cea mai frumoasă poveste a noastră”, au transmis Alina Eremia și Edy Barbu.


